Wie geht es weiter mit der Imland-Klinik Eckernförde: Diese Frage führt am Sonnabend geschätzt etwa 3000 Menschen auf die Straßen in Eckernförde: deutlich mehr als erwartet. Sie demonstrieren für den Erhalt der Klinik samt Geburtsstation vor Ort.

Die Klinikleitung hatte im Januar ihre Zukunftspläne vorgestellt. Das sogenannte „Szenario 5“ sieht den Erhalt der beiden Standorte in Rendsburg und Eckernförde vor. Allerdings soll es unter anderem keine Geburtsstation in Eckernförde geben. Über die kontrovers diskutierte Zukunft der Imland-Klinik Eckernförde wird am Montag im Kreistag Rendsburg-Eckernförde entschieden.

Sorge um längere Fahrzeiten zur nächsten Klinik

Kristina Weinnoldt ist am Sonnabend aus Neudorf-Bornstein nach Eckernförde gekommen, um gegen diese Pläne zu protestieren. „Meine beiden Kinder wurden hier geboren“, sagt die 32-Jährige. Die Zukunftsvision der Klinikleitung für sei „eine Katastrophe für die Frauen“.

Carsten Greifsmühlen aus Haby hat ein Schild mitgebracht: „Solidarisch mit werdenden Eltern und den tollen Eckernförder Hebammen“ steht darauf. Vier seiner fünf Kinder seien in Eckernförde zur Welt gekommen, erklärt der 69-Jährige – mit Hilfe „toller Hebammen“. Nur das älteste Kind sei in einem Level-1-Krankenhaus zur Welt gekommen – nicht sein Fall.

Anke und Peter Braun kritisieren die Pläne der Imland-Klinik. Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

„Wir sind Menschen, keine Maschinen“, kritisiert Anke Braun die Pläne der Klinikleitung für den Standort Eckernförde. Seit Jahren sei zu beobachten, dass in Deutschland Krankenhäuser geschlossen werden: „Man ist nicht mehr an den Menschen dran.“. Ihr täten junge Eltern leid, die in 25 oder 30 Kilometer entfernte Kliniken fahren müssten.

Seit Dezember ist die Geburtsstation geschlossen

Anke Braun, die sich auch im Eckernförder Beirat für Menschen mit Behinderungen engagiert, ist mit ihrem Mann Martin Braun gekommen. Auch er unterstützt den Protest gegen das Aus für die beliebte Geburtsstation in Eckernförde. Die beiden tragen ein Banner mit der Aufschrift: „Gesundheitssystem/Pflege –Wirtschaftlichkeit? Suche den Fehler!“

Peter Stark von der Awo Eckernförde gehört zu den Mitorganisatoren der Demo – und kam selbst in Eckernförde zur Welt. „Der Erhalt der Grund- und Regelversorgung in Eckernförde ist ein Standortfaktor für die Stadt“, betont er.

Detlef und Britta Daniel fürchten, dass die Region Schwansen durch die Pläne der Imland-Klinik abgehängt werden könnte. Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Als sich der Demo-Zug am Skaterpark im Schulweg in Eckernförde um 15 Uhr in Bewegung setzt, wuseln viele kleine Kinder umher. Sie tragen Schilder mit Aussagen wie: „Keine Hebamme ist ersetzbar“ oder „geboren in Eckernförde“.

"Grund- und Regelversorgung sicher", fordern diese Frauen. Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Andere Demo-Teilnehmende kritisieren auch die Info-Politik der Imland-Klinik: „Wir bekommen Infos nur aus der Zeitung“, sagt ein Mann. Ein anderer hat das Gefühl, belogen zu werden.

Geschätzt gut eine Stunde zieht der lange Demo-Lindwurm durch Eckernförde. Am Ausgang der Noorstraße stehen Detlef und Britta Daniel und halten ein Pappschild in der Hand: Sie fordern darauf den Erhalt der zentralen Notaufnahme rund um die Uhr und eine Wohnort-nahe Grundversorgung für Schwansen.

Eckernförder Hebammen gehen nicht nach Rendsburg

Sie sorgen sich, künftig eine Stunde bis zur nächsten Notaufnahme fahren zu müssen: Dieses Thema sorge „für viel Panik“ in der Region Schwansen. Tatsächlich warten am Endpunkt der Demo an der Eckernförder Hafenspitze auch zwei Trecker aus der Region Schwansen: Sie werben links und rechts des Podiums für den Erhalt des Standortes Eckernförde.

Bei der Kundgebung betont unter anderem Olaf Carstensen vom Vorstand des Eckernförder Qualitätszirkels „Hausärzte in Eckernförde und Umgebung“, man brauche hier das Krankenhaus vor Ort. Bisher gebe es eine „sehr beglückende Zusammenarbeit“.

Sina Marie Rooswinkel-Weiß, Sprecherin der Eckernförder Beleghebammen, erklärt: „Wir dürfen Frauen nicht das Recht absprechen, sich selbstbestimmt für eine kleine Geburtsklinik zu entscheiden.“ Und sie macht auch klar: Die Eckernförder Hebammen werden nicht nach Rendsburg gehen.