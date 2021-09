Eckernförde

Eine 51-jährige Radfahrerin ist Montagnachmittag in Eckernförde bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben wurde die Frau von dem 96-jährigen Fahrer eines Smart übersehen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß.

Der Unfall hatte sich gegen 15.45 Uhr im Rosseer Weg ereignet. Am Steuer des Pkw saß ein 96-jähriger Mann. Er befuhr mit seinem Smart die Flensburger Straße in Richtung Schleswig. Als er an der Kreuzung Carlshöhe in den Rosseer Weg einbiegen wollte, übersah er nach Angaben der Polizei die ihm entgegenkommende Radfahrerin.

Die 51-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß mit dem Pkw schwer verletzt und in die Imland-Klinik nach Eckernförde gebracht. Der 96-jährige Smart-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Fahrtüchtigkeit des 96-Jährigen soll überprüft werden

Für das Auto fahren gibt es kein festgelegtes Alterslimit. „Jeder ist für sich selbst verantwortlich“, sagt Sönke Petersen, Pressesprecher der Polizeidirektion Neumünster, auf Anfrage. Die meisten älteren Fahrer seien so vernünftig, dass sie für sich selbst einschätzten, ob sie noch sicher Auto fahren könnten.

Ob die Fahrtüchtigkeit im vorliegenden Fall noch gegeben war, kann laut Petersen nicht am Alter festgemacht werden. Der Unfall werde aber zum Anlass genommen, die Fahrtüchtigkeit des 96-Jährigen überprüfen zu lassen. Dazu werde die Polizei die Führerscheinstelle anschreiben.