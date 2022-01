Eckernförde

Ihre Beute stellt einen klassischen Banküberfall in den Schatten: Kriminelle Täter haben in den vergangenen Wochen mehrere Kunden der Sparkasse sowie der örtlichen Volksbank in Eckernförde über das Internet ausgeraubt. Einen Eckernförder Geschäftsmann haben sie nach Polizeiangaben um rund 200 000 Euro erleichtert. Mindestens vier Fälle sind der Polizei bislang bekannt. Die Masche der unbekannten Täter ist ebenso perfide wie ausgeklügelt.

Betrug begann per Mail

Per E-Mail wurden die betroffenen Kunden und Kontoinhaber zunächst angeschrieben und ihnen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen angekündigt, dass die Bank auf ein neues Verfahren für das Onlinebanking umstellen werde. Mit diesem sogenannten „Phishing“ wurden die Opfer geködert und aufgefordert, persönliche Daten wie Adresse, Telefonnummer, IBAN und vor allem Zugangsdaten zu übermitteln. Entsprechende E-Mails werden täglich millionenfach versandt.

Täter werden raffinierter

Das Besondere diesmal: Die Anschreiben der Täter waren offenbar sehr professionell. Entsprechende Mails sind mittlerweile oft mit Logo, korrektem Impressum und in klarem Deutsch gestaltet. Die Falle lässt sich für den Laien oft nur noch schwer erkennen.

„Bankschreiben“ kam per Post

In den vorliegenden Fällen bekamen die Täter mit den Daten ihrer Opfer Zugriff auf deren Online-Portal. Für eine Überweisung reichte dies jedoch noch nicht. Daher erstellten die Täter dort einen „Originalbrief“ der Bank für die Einrichtung der jeweiligen neuen Banking-Verfahren. Dieser wurde den Kunden anschließend per Post zugesandt. Die Briefe enthielten nach Polizeiangaben einen QR-Code und einen Zahlencode, mit dem auch ein neues Endgerät – zum Beispiel ein Smartphone – eingerichtet werden konnte. Die ahnungslosen Opfer waren überzeugt, direkt auf die Aufforderungen ihrer Banken zu reagieren.

Vertrauen per SMS

„In einigen Fällen wird den Geschädigten von den Tätern über die erlangte Mobiltelefonnummer zusätzlich eine SMS mit einem fiktiven Zahlungscode übersandt. Sie dient offenbar dem Vertrauensaufbau“, sagt Polizeisprecher Sönke Petersen zu den Fällen in Eckernförde.

Diesmal trieben es die Täter auf die Spitze: In Anrufen – die bei den Opfern die Telefonnummer ihrer jeweiligen Bank aufleuchten ließen – stellten sich die Täter unter Nennung des Namens des tatsächlichen Kundenberaters als Bankmitarbeiter vor und nahmen Bezug auf die SMS und den versandten Brief. Letztlich wurden die Kunden aufgefordert, den Zahlencode des vorab generierten Briefes mitzuteilen – und saßen in der Falle.

Freier Zugriff auf das Konto

„Mit diesem Code richten sich die Täter dann ein Endgerät ein und haben freien Zugang mit entsprechenden Transaktionsmöglichkeiten“, sagt Polizeisprecher Petersen. Die Konten der betroffenen Geschäfts- und Privatleute wurden teils bis in den Dispokredit hinein abgeräumt. „Eine Rückholung der Überweisungsbeträge gelingt in der Regel nicht“, so Petersen. So wird zum Beispiel bei der Sparkasse jeweils zur halben Stunde abgebucht – das Geld von den Tätern im Ausland meist gleich in bar abgehoben oder weitertransferiert.

Versuche häufen sich

Die betroffenen Banken und die Polizei haben klare Tipps: Niemals sollten Links in E-Mails der vermeintlichen Hausbank angeklickt werden. Originale Mitteilungen der Bank werden in der Regel über ein Postfach des eigenen Online-Zugangs zugestellt. André Santen, Sprecher der Förde Sparkasse: „Das oberste Gebot ist, niemals sensible Daten wie PIN, TAN, Passwörter oder IBAN per Mail oder Telefon an vermeintliche Mitarbeiter der Banken zu übermitteln. Dies würden wir nie auf diesem Weg abfragen.“ Schon vor wenigen Tagen hatte die Förde Sparkasse mit Sitz in Kiel die verstärkten Angriffe auf ihre Kunden bemerkt und eine entsprechende Warnung auf ihrer Internetseite sowie in Kommunikationskanälen veröffentlicht. „Ein gewisses Grundrauschen haben wir bei den Phishing-Mails leider immer zu verzeichnen“, sagt Santen. „Doch in letzter Zeit haben uns wieder mehr Hinweise auf die Betrugsversuche erreicht.“

Von den Tätern der Fälle in Eckernförde fehlt nach Polizeiangaben bisher jede Spur. Die Chance, sie zu fassen, ist gering.