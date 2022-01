Eckernförde: Darum kam ein Baby im Rettungswagen zur Welt

Eckernförde

Die Eltern schafften es nicht mehr bis Rendsburg: In der Nacht zu Dienstag ist ein Kind in einem Rettungswagen auf dem Parkplatz des Hagebau-Marktes in der Eckernförder Noorstraße zur Welt gekommen. In der nahegelegenen Imland-Klinik Eckernförde ist die Geburtshilfe derzeit geschlossen.

Als starke Wehen einsetzten, musste es schnell gehen. Da der Weg nach Rendsburg zu weit gewesen wäre, riefen die jungen Eltern in Eckernförde den Rettungswagen. Die betreuende Hebamme und ein Frauenarzt konnten hinzugezogen werden. Anschließend wurden Mutter und Kind zunächst zur Erstversorgung in die Imland-Klinik nach Eckernförde gebracht und dann nach Rendsburg verlegt.

Imland: In diesem Fall war Rendsburg zuständig

„Mutter und Kind sind wohlauf“, bestätigt Imland-Sprecherin Barbara Ermes auf Nachfrage einen SHZ-Bericht. Hätte die Geburt anders verlaufen können, wenn die Geburtshilfe in Eckernförde geöffnet gewesen wäre? Laut Ermes hätte das Kind ohnehin nicht in einer Level-4-Klinik wie Eckernförde (Grund- und Regelversorgung) entbunden werden dürfen. Dafür seien in diesem Fall die Voraussetzungen nicht gegeben und Rendsburg mit dem Perinatalzentrum Level 2 zuständig gewesen. An diesem Klinik-Standort sei die Geburt auch angemeldet worden.

Kritiker einer drohenden dauerhaften Schließung der Geburtsstation in Eckernförde, wie die Vorsitzende des Hebammenverbandes Schleswig-Holstein, Anke Bertram, warnen vor einem Rückzug der Versorgung aus der Fläche. Das Reduzieren des Angebots würde unter anderem die Zahl von Geburten in Rettungswagen in die Höhe treiben. Statistiken darüber führt die Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) nicht.

Rettungsdienste als Geburtshelfer

Christian Mandel, Sprecher der RKiSH, verweist darauf, dass Geburten in Rettungswagen nicht häufig seien, aber immer wieder vorkämen – unabhängig von einer Kliniknähe. Nach seinen Angaben ist das Rettungsdienst-Personal im Rahmen der Ausbildung auf geburtshilfliche Notfälle vorbereitet. Der Rettungsdienst entscheidet auch, in welche Klinik Mutter und Kind gefahren werden. Das sei in der Regel das nächstgeeignete Krankenhaus. Die Eignung hänge von Patientenzustand, medizinischer Erfordernis und – wenn möglich – dem Patientenwunsch ab.

Jungen Eltern, die unsicher sind, ob sie die Fahrt in die Geburtsklinik noch schaffen, rät Imland-Sprecherin Ermes generell dazu, den Rettungsdienst zu rufen. „Der entscheidet dann, wo es hingeht.“ Das könne, wenn die Geburt in Eckernförde angemeldet sei, auch Eckernförde sein. Wie es dort mit der Geburtshilfe weitergeht, hat der Kreis als Krankenhausträger noch nicht beschlossen. Eine Entscheidung wird in diesem Quartal erwartet.