Eckernförde

Mit eindringlichen Worten richtete sich Frank Dreves, Vorsitzender des Ortsverbandes Eckernförder Bucht des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), am Montagnachmittag an die Politik in Land und Bund. Der Grund: Zahlreiche Betriebe stünden mit dem Rücken zu Wand. Die aktuellen Corona-Maßnahmen seien von der Gastronomie-Branche nicht mehr zu stemmen, der Frust in den Betrieben – vor allem in den Landgasthöfen – sei groß.

Anreise auch aus anderen Kreisen

Dazu hatte Dreves unter dem Motto „Schluss mit der Salamitaktik“ zu einer Demonstration auf dem Eckernförder Rathausmarkt aufgerufen und auf Treffen bei der Kreisverwaltung in Rendsburg angemeldet. Rund 100 Menschen waren dem Aufruf gefolgt und teilweise sogar aus anderen Kreisen nach Eckernförde gekommen. Angesichts von rund 80 000 Beschäftigen in der Gastronomie landesweit sprach Dreves von „relativ wenigen“, die gekommen waren und mit der Teilnahme „ihren Mut bewiesen“ hätten.

Zur Demo des Dehoga-Ortsverbandes kamen rund 100 Menschen auf dem Rathausmarkt in Eckernförde zusammen. Mit teils drastischen Worten appellierten die Gastronomen Yvonne Verhasselt und Frank Dreves an die Politik, die Branche zu unterstützen. Quelle: Paul Wagner

Es habe ihn sehr verwundert, so Dreves, dass im Vorfeld der Aktion Kritik aus dem Landesverband des Dehoga gekommen sei. Von dort habe es geheißen, dass man mit der Politik im Gespräch und die Veranstaltung in Eckernförde dabei „ein Tritt gegen das Schienbein“ sei, erklärte Dreves. Doch das Vorgehen der Politik sei praxisfern und ziehe den Betrieben „den Boden unter den Füßen weg“, so der Dehoga-Ortsvorsitzende.

Kritik an den Vorgaben

Dreves erinnerte daran, dass alle Gastronomen die sich stets ändernden Bestimmungen mitgetragen, Hygienekonzepte erstellt und ihre Arbeitskräfte geschult hätten. Das Frühjahr als Corona-Modellregion habe zudem gezeigt, dass Kneipen und Restaurants keine Pandemietreiber seien. Die dennoch erfolgten Vorgaben der Politik bezeichnete Dreves als „Erziehungsmaßnahmen“.

Preise werden nicht weitergegeben

Sein Hauptkritikpunkt: Die Umsatzeinbußen für die Gastronomen seien nicht kompensiert worden. Vor allem der Unternehmerlohn sei bei den finanziellen Unterstützungen der Betriebe durch den Staat nicht berücksichtigt. Hinzu kämen steigende Preise für Waren und Energie. „Die wenigsten Betriebe trauen sich, diese Preise an ihre Gäste weiterzugeben“, so Dreves. Die gültige Landesverordnung sei ein „Todesstoß“ für die Betriebe. „Wir erwarten die sofortige Beendigung der Maßnahmen“, so Dreves unter dem Applaus der Zuhörer. Anderenfalls müsse der Staat den Ausgleich für die anfallenden Fixkosten, den Lohn der Beschäftigten sowie den Unternehmerlohn in der Gastronomie übernehmen.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als betroffene Unternehmerin aus Eckernförde sprach Ivonne Verhasselt, die ihren Betrieb vor drei Jahren von ihrem plötzlich verstobenen Vater übernommen hatte. Auch sie berichtete von massiven Einnahmeverlusten und aufgebrauchten Ersparnissen. Hinzu komme, dass Gäste in einigen Fällen kein Verständnis für die Auflagen der Gastronomen gezeigt und das Personal beleidigt hätten. Langjährige Stammgäste habe man in der Zwischenzeit verloren. „Jetzt stehe ich mit meinen 29 Jahren vor einem Scherbenhaufen“, so Verhasselt. „Wo soll das noch hinführen?“