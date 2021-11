Eckernförde

„Die Arbeit ist zwar anstrengend, aber sie bereichert uns ungemein“ – da sind sich beide einig. Seit 17 Jahren engagiert sich das Ehepaar Miertsch in Tansania: Hans-Joachim Miertsch, Augenarzt im Ruhestand, operiert in einem Krankenhaus Patienten und hilft bei der Ausbildung seiner Kollegen vor Ort. Ingrid Miertsch organisiert die Renovierung von Grundschulen, sowie die Einschulung der Kinder der Krankenhausmitarbeiter.

Normalerweise fliegen Ingrid und Hans-Joachim Miertsch jedes Jahr im Januar nach Ostafrika. Dann werden die Kinder in Kibosho, nahe dem Berg Kilimandscharo, in die Primary School eingeschult. In diesem Jahr zwang die Pandemie das Ehepaar jedoch, ihre Reise in den Herbst zu verschieben.

„Nachdem wir geimpft waren und die Maßnahmen gelockert wurden, entschieden wir uns Ende September, unsere Projekte in Kibosho fortzusetzen“, berichtet Ingrid Miertsch. Zum Glück habe sich ihre Unsicherheit über die Situation in Tansania nicht bestätigt: „Wir waren positiv überrascht, dass viele Menschen inzwischen geimpft sind.“

Unter der neuen Präsidentin Samia Suluhu Hassan begannen im Juli in Tansania die Impfungen, die ihr Vorgänger John Magufuli abgelehnt hatte. In der Klinik testete Hans-Joachim Miertsch, der mit 100 Schnelltests angereist war, alle seine Patienten und Mitarbeiter. „Es war nicht einer positiv“, sagt er.

Tansania: Alle Kinder tragen in der Schule Maske

„In der Schule tragen die Kinder selbst genähte Masken, überall stehen Wassereimer, an denen man sich die Hände waschen kann“, sagt Ingrid Miertsch. Und Hans-Joachim Miertsch erzählt, dass man gar nicht in die Klinik käme, ohne dass ein uniformierter Mann das Maskentragen kontrolliere und ein Pförtner mit einer Sprühflasche Desinfektionsmittel verteile.

Die Schulen, die in den vergangenen Jahren renoviert wurden, seien in einem sehr guten Zustand, ist Ingrid Miertsch zufrieden. Doch das nächste Projekt wartet bereits: In einer weiteren Primary School haben gerade die Arbeiten für eine neue Lehrerlatrine begonnen. Und es gibt noch viel zu tun: „Alle Klassenräume müssen renoviert werden, eine neue Schulküche sowie neue Latrinen für die Kinder errichtet werden“, berichtet Ingrid Miertsch. Die Planung wird sie ab Januar beschäftigen – wenn sie nach Tansania zurückkehrt.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Krankenhaus, an dem Hans-Joachim Miertsch aushilft, hat circa 200 Betten und 500 Mitarbeiter, die wiederum 1000 Kinder im schulpflichtigen Alter haben. Seit Oktober sind die Mitarbeiter aufgefordert ihre Kinder ins Hospital zu bringen, um sie ausmessen zu lassen – dann kann eine örtliche Schneiderin Schuluniformen anfertigen. Denn ohne die Uniform dürfen die Kinder in Tansania nicht in die Schule gehen.

Spenden aus Eckernförde finanzieren die Schulspeisung

Auch die Ernährung in der Schule muss bezahlt werden, sie kostet elf Euro für ein Jahr. Finanziell möglich machen das Engagement der Eckernförder Spenden, die sie über den Aktionskreis Ostafrika sammeln.

Über 100 Patienten konnte Hans-Joachim Miertsch während seines Aufenthalts am Grauen Star operieren. Viele von ihnen mithilfe von Spenden. „Die Dankbarkeit der Patienten, wenn sie am Tag nach der Operation wieder sehen konnten, ist unbeschreiblich.“ 80 Euro kostet eine OP. Viele Erkrankte können sich das nicht leisten und müssen lange auf eine Behandlung warten.

Übermäßig häufig sei die Krankheit Grauer Star in Tansania eigentlich nicht, so Hans-Joachim Miertsch. Sie könne aber durch eine einseitige Ernährung, wie sie in der Region nicht unüblich sei, begünstigt werden. Vor allem gäbe es aber einfach zu wenig Augenärzte. In ganz Tansania seien es nur 76 für fast 60 Millionen Einwohner.

Nach 17 Jahren ist das Ehepaar Miertsch noch keinesfalls fertig in Tansania. Beide sagen: „Solange wir fit und gesund bleiben, machen wir weiter.“

Spendenkonto: Aktionskreis Ostafrika e.V., IBAN DE41 7105 2050 0005 7630 99, Stichwort: Miertsch.