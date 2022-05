Eckernförde: Erste Blade Night der neuen Saison gestartet

Eckernförde

Die erste Blade Night der neuen Saison ist am Freitagabend in Eckernförde gestartet. Rund 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gingen mit ihren Inline-Skates bei idealen Wetterbedingungen auf den rund 21 Kilometer langen Rundkurs durch Schwansen bis nach Rieseby und zurück ins Ostseebad. Begleitet wurde der Tross, der auf öffentlichen Straßen unterwegs war, zur Sicherheit von Polizei und Rettungsdienst.

Mit dabei war Paul Schneider. Der 15-jährige Eckernförder gehört bundesweit zu den besten Inline-Skatern seiner Altersklasse und wurde in den NK2-Kader dieser Sportart aufgenommen. Fünfmal pro Woche trainiert der junge Sportler – meist auf der Bahn in Gettorf.

Für den jungen Profi war die abendliche Tour durch das malerische Schwansen daher eher ein Aufwärmtraining. Denn: Im Gegensatz zur Eckernförder Blade Night für jedermann geht es in den Wettkämpfen im Inline-Speedskating auf professionellen Bahnen um Geschwindigkeit. „Der Sport macht mir großen Spaß“, sagt Paul Schneider. „Seit sechs Jahren fahre und trainiere ich.“ Bei den offiziellen Wettkämpfen geht der junge Eckernförder dann bei kurzen Sprint-Strecken, 10 000-Meter-Kursen oder bei Staffelwettbewerben an den Start. Leider seien die meisten offiziellen Wettkämpfe oft in Süddeutschland und daher für den jungen Sportler mit langen Anfahrten verbunden, bedauert Paul Schneider.

Mit dabei war Paul Schneider, der deutschlandweit zu den besten Skatern in seiner Altersgruppe gehört. Quelle: Paul Wagner

Die Organisatoren von Eckernförder Touristik und Marketing GmbH und dem Ostsee-Racing-Team um Manfred Eberle nutzten am Freitag die Gelegenheit, um für einen großen Inliner-Spendenlauf zugunsten der Kinderkrebshilfe am Sonntag, 12. Juni, zu trommeln. Bei der Tour unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Daniel Günther geht es ab 9 Uhr vom Famila-Markt in Kiel-Wik bis zum Famila nach Eckernförde. Unterwegs sind Zwischenstopps in Gettorf und Holtsee eingeplant, an denen Sponsoren die Skater versorgen. Die Länge der Strecke beträgt insgesamt 37 Kilometer. Die Startgelder in Höhe von zehn Euro pro Person gehen an den Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendliche.

Aber auch in Eckernförde kommen die Inliner in den kommenden Monaten nicht zu kurz. Weitere Termine für die 21 Kilometer lange Blade-Night-Tour sind am 3. Juni, 1. Juli, 5. August und 2. September. Start ist jeweils um 19.30 Uhr – im September eine halbe Stunde früher. Treffpunkt ist jeweils am Hagebaumarkt. Die sportliche Veranstaltung rund um das Ostseebad gibt es seit mehr als 20 Jahren.