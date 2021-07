Eckernförde

In Süddeutschland laufen sie bereits vielerorts: Geothermiekraftwerke, die die Energie zur Erzeugung von Wärme aus Tiefen Gesteinsschichten holen. Die Technologie ist nicht unumstritten, je nach Beschaffenheit des Untergrunds haben sich im Umfeld der kleinen Kraftwerke Böden gesenkt oder gehoben. Auch kleinere Erdbeben werden mit der Geothermie in Verbindung gebracht. Dennoch steckt in der Technologie ein großes Potenzial. Auch für Schleswig-Holstein. Die FDP im Kreis Rendsburg-Eckernförde will dieses künftig stärker nutzen.

In einem einstimmigen Beschluss des FDP-Kreisverbandes Rendsburg-Eckernförde wird die Landesregierung aufgefordert, eine Machbarkeitsstudie zur energetischen Nutzung der Tiefen-Geothermie in Schleswig-Holstein in Auftrag zu geben und die Einrichtung eines „Reallabors für Tiefe Geothermie“ im Land voranzubringen.

Wärmeversorgung für Neubaugebiete

Bernd Hadewig, Chef der FDP-Fraktion in Eckernförde, macht sich für das Thema stark. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit dieser umweltfreundlichen Technologie. „Schon seit dem Jahr 2000 habe ich mit interessierten Freunden über die Frage der Energienutzung der tiefen Erdwärme nachgedacht und mich an erprobten Lösungsmodellen orientiert“, sagt Hadewig. „Meine Motivation dabei ist, dass diese Art der Wärmeversorgung für Schulen, Krankenhäuser, Kasernen und Neubaugebiete in unserer Region eingesetzt werden kann.“ Denn: Für die Stromerzeugung sind selbst modernste Anlagen noch nicht effizient genug.

Lesen Sie auch: Experten-Interview zur Geothermie

Heißwasserspeicher in 2000 Meter Tiefe

Doch zum Heizen von Gebäuden oder die Prozesswärme von Unternehmen, wofür in Deutschland ein Großteil der Primärenergie aufgebracht wird, eigne sich die Geothermie. Deswegen sagt Hadewig: „Nun ist die Zeit dafür reif. Die Nutzung der tiefen Erdwärme sorgt für eine umweltfreundliche und nachhaltige Wärmeversorgung mit möglichst geringem Ausstoß an Kohlendioxid, denn die Auswirkungen dieses Treibhausgases auf das Weltklima sind ja mittlerweile hinlänglich bekannt.“ Hadewig ist sich sicher: „Im Kreisgebiet Rendsburg-Eckernförde und auch in weiteren Regionen Schleswig-Holsteins gibt es in einer Tiefe von etwa 2000 Metern mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Heißwasserspeicher, die angezapft werden können.“

Restrisiko bleibt

Während in Süddeutschland erste Anlagen seit Jahren laufen, gibt es die energetische Nutzung der Tiefengeothermie in Schleswig-Holstein bisher kaum. Nicht zuletzt, weil die Kosten für die Bohrungen in Tiefen von mehr als 2000 Meter mit mehreren Millionen Euro pro Bohrloch relativ hoch sind und sich kommerzielle Investoren noch zurückhalten. Auch bleibt ein Restrisiko, an der Bohrstelle nicht auf geeignetes Gestein beziehungsweise zu wenig heißes Wasser zu treffen.

Aus dem Kieler Energiewendeministerium heißt es dazu: „Aufgrund der Versorgungsstrukturen im Bereich Wärme und der maximalen Deckung der Grund- und Mittellast sowie der hohen Investitionen konnten noch keine Projekte realisiert werden. In Süddeutschland können aufgrund er geologischen Voraussetzungen im Vergleich wesentlich höhere Energiepotenziale genutzt und Anlagen wirtschaftlicher betrieben werden.“

Land will Potenziale nutzen

Dennoch habe das Land die Geothermie im Blick. Das Ministerium verweist auf entsprechende Forschungsprojekte. So hat der Geologische Dienst des Landes im Projekt „Geopower“ gemeinsam mit dänischen Kollegen bereits geowissenschaftliche Planungsgrundlagen zur Nutzung der Tiefen-Geothermie für die Region Südjütland – Schleswig erstellt.

Aktuell arbeiten das Kompetenzzentrum Geo-Energie der Kieler Universität, sowie Partner der Hochschule Flensburg an der Erforschung der oberflächennahen Geothermie. Dabei kommen Systeme zum Einsatz, die teilweise nur wenige Meter unter der Endoberfläche verlegt werden und schon in vielen Neubauten genutzt werden. Grundsätzlich wolle die Landesregierung, „auch die Geothermienutzungspotentiale bei der Umstellung der Energieversorgung auf Erneuerbare Energien in Schleswig-Holstein auf Erneuerbare Energien bewerten und berücksichtigen“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Ministerium.