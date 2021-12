Eckernförde

Bekommt Eckernförde eine Impfstelle? Der Kreis prüft derzeit mögliche Räumlichkeiten für eine solche stationäre Einrichtung im Stadtgebiet. Klar ist bereits, dass der Arzt Dr. Ulf Ratje am 3. und 18. Dezember zwei offene Impf-Aktionen ohne Anmeldung in Eckernförde anbietet.

Auf der Internetseite des Landes ist Eckernförde als eine von insgesamt 26 geplanten Impfstellen aufgeführt – allerdings noch ohne Daten und Adresse. Impfstellen sollen laut Landesregierung eröffnet werden, wenn „vor Ort die räumlichen, personellen und organisatorischen Voraussetzungen erfüllt sind“.

Kreis prüft Standort für eine Impfstelle

Die Kreisverwaltung bestätigt auf Nachfrage, dass eine Impfstelle in Eckernförde geplant ist. Nach aktuellem Stand soll dort eine Impflinie eingerichtet werden. Derzeit prüft der Kreis einen möglichen Standort im Ostseebad. Dabei unterstützt das Ordnungsamt der Stadt Eckernförde. Amtsleiter Klaus Kaschke erklärt, dass die Stadt eine entsprechende Örtlichkeit dem Kreis gemeldet habe.

Schon beim Aufbau von Impfzentren hatte sich Eckernförde ins Spiel gebracht, seinerzeit fiel die Entscheidung zugunsten von Gettorf. Als vor zwei Wochen eine Anfrage zu einer Impfstelle eintraf, reagierte die Stadt erneut mit einem Vorschlag. Die Voraussetzungen: Wartebereich, Aufnahmeraum, Impfraum und Ruheraum müssen vorhanden sein. Das Land will in Schleswig-Holstein insgesamt 60 Impflinien aufbauen. Sie sollen montags bis sonnabends von 10.30 bis 19.30 Uhr mit Terminbuchung geöffnet sein.

Offene Impfaktion am Freitag in Borby

Während die Einrichtung einer stationären Impfstelle noch geprüft wird, hat der Arzt Dr. Ulf Ratje zwei offene Impfaktionen am 3. und 18. Dezember in Eckernförde organisiert. Anmeldungen dazu sind nicht möglich. Die Impfaktion am Freitag, 3. Dezember, läuft von 14 bis 18 Uhr in der Praxis Prinzenstraße 5 in Borby. Bei großem Andrang wird die Aktion „open end“ verlängert, solange der Vorrat an Impfstoff reicht.

Arzt Dr. Ulf Ratje startet die Impfaktion. Quelle: Christoph Rohde/Archiv

Verwendet werden die Impfstoffe von Moderna und Biontech. „Experten bewerten beide als gleichwertig“, sagt Ratje. Aufgrund der Mengenbegrenzung von Biontech wird dieser Impfstoff am Freitag für Erst- und Zweitimpfungen ab zwölf Jahre, für Schwangere ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel, für Booster-Impfungen unter 30 Jahre und für ergänzende Impfungen nach Ersteinsatz von Johnson&Johnson (Mindestabstand vier Wochen) gespritzt.

Moderna kommt dagegen bei Booster-Impfungen ab dem 30. Lebensjahr zum Einsatz. Nach aktueller Studienlage, so Ratje, habe Moderna in diesem Fall offensichtlich Vorteile gegenüber Biontech. Bei Booster-Impfungen muss nach Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) die Grundimmunisierung mit AstraZeneca, Biontech oder Moderna sechs Monate zurückliegen. Eine ärztliche Beratung sei möglich, so der Allgemeinmediziner.

Live-Musik verkürzt die Wartezeiten

Ratje will in der Prinzenstraße am Freitag drei Impflinien in Betrieb nehmen. Ein Team von Helfern weist die Teilnehmer in die Abläufe ein. Nach der Impfung muss mindestens 15 Minuten auf dem Parkplatz gewartet werden. Die benachbarte Borbyer Apotheke stellt auf Wunsch Impfzertifikate aus. Mitzubringen sind Personalausweis, Gesundheitskarte, Impfpass, das Formular Anamnese/Einverständniserklärung sowie das Einverständnis zum Datenschutz. Alle Formulare und Infos stehen zum Download unter www.praxis-prinzenstraße.de bereit.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um die Wartezeit zu verkürzen, spielen zu Beginn der Aktion die Borby Dixies auf. Anschließend sorgt das Duo Meike Salzmann (Akkordeon) und Ulrich Lehna (Saxofon) für adventliche Stimmung. Alkoholfreier Punsch wird gegen eine Spende für das Unicef-Impfprogramm Covax ausgeschenkt. Die nächste offene Impfaktion der Praxis Prinzenstraße ist am Sonnabend, 18. Dezember, von 10 bis 14 Uhr geplant.