Sollte die Stadt Eckernförde Mitgesellschafterin der Imland GmbH werden und beim finanziell angeschlagenen Krankenhaus mit einsteigen? Trotz entsprechender Forderungen aus verschiedenen Richtungen stehen die Chancen dafür derzeit eher schlecht.

„Der Standort der Imlandklinik in Eckernförde muss gleichberechtigt zu Rendsburg saniert, gesichert und zukunftsfähig weiterentwickelt werden“, forderte zum Beispiel FDP-Fraktionschef Bernd Hadewig im Vorfeld der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses und hatte einen entsprechenden Prüfauftrag an die Stadt gestellt. Zwar seien das Fallpauschalensystem und mangelndes Engagement des Landes Hauptursache für die finanzielle Schieflage der Klinik. Dennoch sei es gegebenenfalls entscheidend, dass die Stadt Eckernförde sich als Mitgesellschafter durch eine Einlage im Stammkapital anteilig mitverantwortlich mache für die Zukunftsgestaltung der Klinik an diesem Standort, so Hadewig.

Engagement mit Risiken

Im jüngsten Finanzausschuss der Stadt jedoch machte Bürgermeister Jörg Sibbel (CDU) wenig Hoffnung. So seien für eine städtische Beteiligung formale Voraussetzungen zu erfüllen. Dazu gehöre, dass nach Vorgaben des Landes eine Kommune sich nur an einem Unternehmen beteiligen kann, wenn dieses wirtschaftlich gesund ist und die eigene Leistungsfähigkeit erhalten bleibe. Eine Beteiligung an der defizitären Imland GmbH wäre dagegen ein „risikobehaftetes Engagement“, so der Verwaltungschef.

Zudem wäre Eckernförde als Mitgesellschafterin für beide Klinik-Standorte, sowohl Eckernförde als auch Rendsburg, in der Pflicht. Und: Als kleine Mitgesellschafterin könnte die Stadt Beschlüsse des Kreises nicht verhindern. Sibbel: „Wir müssten viel Geld investieren, hätten aber kein Mitspracherecht, dass der Standort Eckernförde erhalten bleibt“. Ein Krankenhaus sei zudem keine Angebot für eine Stadt, sondern für eine ganze Region. Schließlich überweise Eckernförde jedes Jahr 7,5 Millionen Euro als Kreisumlage. „Deshalb sind wir auch berechtigt, den Erhalt des Standortes zu fordern.“

Die Stadt profitiert von der Klinik

Auch Olaf Carstensen, Vorsitzender des Ärztevereins Eckernförde, sprach sich zuletzt sich für eine Beteiligung der Stadt an der Klinik aus. Erst am Mittwoch hatte er dies vor den rund 1300 Teilnehmern einer Demo zum Erhalt der Imlandklinik bekräftigt. Wie eine mögliche Beteiligung der Stadt für den eigenen Standort in Eckernförde im Detail dennoch geregelt werden kann, müsste noch geklärt werden. „Da gibt es sicher Möglichkeiten“, so Carstensen. Fest stehe, dass die Stadt bei Touristen, der Vermarktung von Baugebieten und im Zuge des Ausbaus des Marinestandorts mit der eigenen Klinik werbe. „Die Stadt profitiert von ihrer Klinik, also kann sie sich auch in einer Form beteiligen.“