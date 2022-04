Rendsburg

Die Spitzen von Kreisverwaltung und Imland-Klinik warnen vor dem angekündigten Bürgerbegehren zum Erhalt des Klinikstandorts in Eckernförde in seiner jetzigen Form mit Geburtsstation, Chirurgie und Notaufnahme. Dieses als „Szenario 1“ bekannt gewordene und vom Kreistag mehrheitlich abgelehnte Modell lasse sich vor allem personell nicht umsetzen. Daher sei das Bürgerbegehren auf ein „unmögliches Ziel“ ausgerichtet und unzulässig, so Landrat Rolf-Oliver Schwemer bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Brief an das Innenministerium

Am Vortag hatte er das Innenministerium in Kiel angeschrieben und auf 13 Seiten begründet, warum das Bürgerbegehren dort nicht zugelassen werden dürfe. „Wir sehen den Bestand ... der Kliniken in Rendsburg und Eckernförde ernstlich gefährdet“, heißt es in dem Schreiben. Und weiter: „Nicht erst, wenn die Ziele des Bürgerbegehrens in einem Bürgerentscheid beschlossen werden sollten, sondern schon durch die Durchführung des Bürgerbegehrens ... selbst.“ Bis zuletzt hatte Schwemer nach eigenen Angaben versucht, einen Kompromiss zwischen der Forderung der Initiatoren und dem beschlossenen „Szenario 5“ zu finden. „Jetzt bin ich der Überzeugung, dass das nicht geht“, so der Landrat.

Auch aus Sicht der Klinik lasse sich das Szenario 1 nicht mehr zukunftssicher umsetzen. Hauptgründe: fehlendes Personal und mangelnde medizinische Qualität. „Die Abteilungen in Eckernförde sind vergleichsweise klein und stehen zudem auch in Konkurrenz zu anderen stationären Angeboten in der Region. Die geringe Größe führt zu weniger medizinisch-fachlicher Breite und Tiefe, ist also für Assistenz- und junge Fachärztinnen und Ärzte genauso wie auch für Ober- und Chefärztinnen und Ärzte nicht attraktiv“, unterstreicht Imland-Prokurist Michael Stallgies.

Zu wenig Personal

Demnach sei die Mindestbesetzung der Gynäkologie in Eckernförde mit mindestens sechs Fachmedizinern seit Bestehen der Abteilung zu keiner Zeit möglich gewesen. Lücken hätten trotz intensiver Suche nach Personal nur mit Leiharbeitnehmern „notdürftig geschlossen“, werden können, so Stallgies. „Ein dauerhafter Einsatz von Honorarkräften führt zu großer Unruhe im Team, weil sie, vertretungsweise arbeitend und ständig wechselnd, nicht als vollwertige Teammitglieder eingesetzt werden können.“

Ähnliche Zustände gälten auch für die Anästhesie in Eckernförde, da man auch dort wegen mangelnder Attraktivität der Aufgaben kein festes Personal finde. Diese Hängepartie habe seit vergangenem Jahr zur Verdopplung der Fluktuation im ärztlichen und pflegerischen Bereich geführt. „Bei gänzlich ausbleibenden Bewerbungen“, so Stallgies. Aktuell könne der Personalmangel in Eckernförde nur über Leiharbeitskräfte und Kollegen aus Rendsburg ausgeglichen werden, um den laufenden Betrieb überhaupt aufrecht erhalten zu können.

Unterdessen gibt die Klinik bekannt, dass die Geburtsstation in Eckernförde dauerhaft geschlossen bleibt und bereits beim Sozialministerium als Aufsichtsbehörde abgemeldet wurde. Auch hier sei Personalmangel ein wichtiger Grund gewesen. Von sechs nötigen Vollzeitstellen für Fachärztinnen und Ärzte sind gerade noch 1,25 Stellen besetzt. „Die Abteilung kann nicht wiedereröffnet werden“, so Stallgies.

Weitere Fehlbehandlungen in der Geburtsklinik

Parallel dazu hat die Klinik die Zahl der möglichen Fehlbehandlungen in der Geburtsklinik in Eckernförde noch einmal nach oben korrigiert. Auf Veranlassung der Geschäftsführung nach dem tragischen Tod eines Säuglings im November hatte Gutachter Prof. Dr. Alexander Teichmann insgesamt 79 auffällige Geburten in Eckernförde seit 2020 analysiert. Der Experte komme zu dem Schluss, dass in vielen Fällen Risikopatientinnen aufgenommen wurden und dass Behandlungsfehler und Dokumentationsfehler aufgetreten seien. Lediglich neun Fälle seien ohne Beanstandung gewesen.

Das Urteil des Gutachters zur Situation der mittlerweile geschlossenen Geburtshilfe ist vernichtend: „Auf allen Ebenen vom Chefarzt über die Oberärzte bis hin auch zu den beteiligten Hebammen bestehen Defizite im fachlichen Handeln, die es nicht erwarten lassen, dass hier mit diesem Personal eine dem Geburtenstandard entsprechende Geburtsmedizin zu betreiben ist“, zitiert die Klinik das Fazit. Jetzt sollen alle 838 Geburten der Jahre 2020 und 2021 in Eckernförde untersucht werden.

Dennoch hält die Initiative „Geburtsstadt Eckernförde“ an dem geplanten Bürgerbegehren fest und will die Geburtshilfe wiedereröffnen sowie die übrigen Stationen erhalten, bekräftigt Sprecherin Jasmin Wenger. Sie verweist auf zahlreiche Gespräche mit Beschäftigten der Klinik, die das Vorhaben ihren Angaben zufolge unterstützten. Die Organisatoren brauchen zunächst 9110 Unterschriften von wahlberechtigten Personen aus dem Kreisgebiet. Sollten diese zusammenkommen und das Verfahren trotz der Bedenken der Kreisverwaltung vom Innenministerium zugelassen werden, folgt der Bürgerentscheid, an dessen Ergebnis Politik, Verwaltung und Geschäftsführung dann gebunden sind. Derzeit arbeite man noch am rechtlichen Feinschliff, sagt Wenger. In wenigen Wochen will die Initiative dann mit der Unterschriftensammlung beginnen.