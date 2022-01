Das lang erwartete Medizinkonzept zur künftigen Ausrichtung der Imland-Klinik mit ihren Standorten in Rendsburg und Eckernförde ist fertig und soll am Sonnabend veröffentlicht werden. Beschäftigte und Kreispolitik warten gespannt auf das Strategiepapier der Klinikleitung.

Angeschlagene Imland-Klinik: Geschäftsführung will Konzept vorstellen

Von Paul Wagner