Eckernförde

Die Zukunft der angeschlagenen Imlandklinik mit ihren Standorten in Rendsburg und Eckernförde war am Mittwochabend Thema einer Podiumsdiskussion in der Stadthalle Eckernförde. Eingeladen hatten die Gewerkschaften Marburger Bund und Verdi sowie der Ärzteverein Eckernförde. Auf dem Podium: Diejenigen Politikerinnen und Politiker, die schon in wenigen Wochen im Kreistag darüber entscheiden sollen, wie es mit der Klinik weitergeht. Im Publikum rund 150 Zuhörerinnen und Zuhörer, darunter viele Beschäftigte des von einer möglichen Schließung betroffenen Standorts in Eckernförde.

Die Kreispolitiker aller Fraktionen (die AfD war nicht vertreten) bekräftigten ihren Willen, Standorte und Arbeitsplätze der kreiseigenen Klinik erhalten zu wollen, kritisierten das derzeitige System der Krankenhausfinanzierung, setzten jedoch unterschiedliche Akzente für das bevorstehende Verfahren und ernteten teils deutliche Reaktionen des Publikums.

Für ihren Appell, zunächst die durch den Hauptausschuss des Kreises in Auftrag gegebene Bedarfsanalyse abzuwarten und „emotionale Gründe beiseitezulassen“, musste sich Tina Schuster, Kreisfraktionschefin der FDP, zahlreiche Zwischenrufe gefallen lassen. Dennoch bekräftigte sie: „Der Kreis kann nicht jedes Jahr zweistellige Millionenbeträge in die Klinik stecken. So wie es ist, wird es nicht bleiben können.“ So sei eine höhere Kreisumlage zugunsten des Eckernförder Standorts vielen Menschen und Kommunen im Südkreis „nicht zuzumuten“. Auf ihren Hinweis, dass sich auch die Stadt Eckernförde nicht finanziell am eigenen Klinikstandort beteiligen wolle, ergriff Bürgermeister Jörg Sibbel (CDU) aus dem Publikum das Wort. Er erneuerte die Argumente der Verwaltung, die gegen eine finanzielle Beteiligung sprächen. So dürfe eine Kommune nicht in einen von der Insolvenz bedrohten Betrieb einsteigen und wäre zudem auch für den Standort in Rendsburg finanziell in Mithaftung. „Mit 7,5 Millionen Euro der Stadt Eckernförde für die Kreisumlage pro Jahr, mit der auch Radwege im Südkreis bezahlt werden, erwarten wir, dass jetzt auch die Gemeinden im Süden für uns da sind“, sagte Sibbel unter dem Applaus der Anwesenden.

Standortfrage in der Kritik

Auch CDU-Kreisfraktionschef Tim Albrecht wurde unter anderem aus dem Publikum sowie aus den Reihen anderer Parteien wie der Wählergemeinschaft (WGK) dafür kritisiert, dass die CDU einen neuen Standort auf der grünen Wiese ins Spiel gebracht hatte und damit beide Klinikteile infrage stelle. Für Albrecht sei es ein Gebot der Vernunft, zumindest prüfen zu lassen, ob mehrere Hundert Millionen Euro in einen Neubau nicht besser angelegt seien, so der CDU-Fraktionsvorsitzende. Der Prüfauftrag wurde vor wenigen Wochen gegen die Stimme der WGK von allen anderen Fraktionen mitgetragen. Albrecht bekräftigte, dass der Kreis mit Blick auf die Imland-Entscheidung „nur einen Schuss frei hat“. Die Klinik sei bereits vor der Corona-Pandemie in erheblichen Schwierigkeiten gewesen. Sollte man jetzt die Weichen falsch stellen, „bringt das den ganzen Kreis ins Wanken“, so Albrecht. Deswegen warte die CDU die Bedarfsanalyse sowie ein folgendes Medizinkonzept ab und wolle sich erst dann festlegen.

Die stellvertretende SPD-Kreisfraktionschefin Sabrina Jacob unterstrich unter dem Applaus der Imland-Beschäftigten, dass sich die Sozialdemokraten in Land und Bund für den Erhalt beider Klinikstandorte sowie eine bessere Krankenhausfinanzierung einsetzten. Sie forderte von ihren Kolleginnen und Kollegen im Kreistag, klare Kante für den Erhalt beider Kliniken zu zeigen, um einen weiteren Exodus der medizinischen Fachkräfte zu verhindern und die Klinik damit öffentlich „nicht weiter in ein schlechtes Licht zu rücken.“

In der anschließenden Diskussion mit den Besuchern kamen unter anderem die Auslastung der Klinik, die Situation der Geburtshilfe sowie in der Notaufnahme in Eckernförde zur Sprache. Ein Versprechen gaben alle Vertreter und Vertreterinnen auf dem Podium ab: Die Klinik solle in jedem Fall in kommunaler Hand bleiben und nicht privatisiert werden.