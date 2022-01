Eckernförde

Nach immer größer werdenden Protestzügen gegen die Corona-Maßnahmen mit zuletzt bis zu 400 Teilnehmern am ersten Montag des neuen Jahres waren Polizei und Ordnungsbehörden in Eckernförde diesmal mit einem Großaufgebot vor Ort. Rund 60 Beamte der Einsatzhundertschaft aus Eutin waren am Montagabend rund um den Hafen im Einsatz. Die Ordnungsbehörden des Kreises hatten angekündigt, die unangemeldete Versammlung aufzulösen, wenn unter anderem gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen werde.

Demo am Petersberg

Als sich gegen 18 Uhr am Hafen zunächst nur eine Handvoll Personen versammelt hatte, gingen die Behörden schon fast davon aus, dass die Kritiker der Corona-Maßnahmen entsprechenden Aufrufen im Internet gefolgt und diesmal nach Schleswig ausgewichen waren. Doch schon wenige Minuten später wechselten die Beamten ans Borbyer Ufer. Dort hatten sich etwa 50 bis 60 Teilnehmer am Finanzamt auf den Weg gemacht und wurden von der Polizei am Petersberg gestoppt. Die Beamten riegelten die Gasse ab. Die Protestierenden skandierten: „Freiheit! Freiheit!“

Polizei setzt Maskenpflicht durch

Zunächst versuchten die Ordnungsbehörden, eine Versammlungsleitung auszumachen – vergebens. Auf entsprechende Nachfragen meldete sich niemand. Schließlich kam die Forderung per Lautsprecher: „Bitte setzen Sie Ihre Masken auf“, so Andreas Brück, Fachdienstleiter der Ordnungsbehörde des Kreises. „Außerdem weise ich Sie darauf hin, dass hier jetzt alles aufgezeichnet wird.“ Fast alle kamen der Aufforderung nach.

Vier Anzeigen wurden aufgenommen

Da im oberen Bereich des friedlichen, aber teilweise aufgebrachten Protestzuges nicht alle Teilnehmer Masken aufsetzen wollten, lösten Polizei und Ordnungsbehörden die Veranstaltung bereits gegen 18.40 Uhr wieder auf. Die Polizei ließ die Teilnehmer nur nach und nach abziehen, um eine Verlagerung der Veranstaltung zu verhindern. Parallel dazu drängte ein robustes Polizeiaufgebot etwa ein Dutzend maskierte Leute der örtlichen Antifa ab, die mit einem Transparent auf der gegenüberliegenden Straßenseite lautstark gegen die Corona-Skeptiker skandierten.

Verbot nur als letztes Mittel

Am Abend teilte die Kreisverwaltung mit, dass in Eckernförde insgesamt vier Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wurden. „Zielsetzung der Behörde war es dabei immer, alles getan zu haben, um in Erfüllung ihrer Verfahrenspflichten – ein Angebot zur fairen Kooperation – die Durchführung einer friedlich konzipierten Demonstration zu ermöglichen, auch wenn der gesamtverantwortliche Anmelder fehlt“, heißt es dazu aus dem Kreishaus. Die Kreisverwaltung betont, dass die Versammlungsfreiheit in der Bundesrepublik – auch ohne Anmeldung – ein hohes Gut sei. Aber: „Eine Versammlung kann laut Gesetz verboten werden, wenn die öffentliche Sicherheit unmittelbar gefährdet ist. Ein Verbot darf aber immer nur das letzte Mittel sein.“ Auch in der Pandemie gelte, dass zuerst geprüft werden müsse, ob der Infektionsgefahr durch mildere Auflagen wie Maskenpflicht oder Abstandsregeln begegnet werden könne. Rechtlich bewerte der Kreis die sogenannten „Spaziergänge“ eindeutig als Versammlungen. Und die gibt es derzeit nicht nur in Eckernförde.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Während am Montag in Rendsburg zeitgleich rund 200 Leute am Paradeplatz zusammengekommen waren, hatte es parallel in Nortorf die erste offiziell angemeldete Corona-Demo im Kreis mit – nach offiziellen Angaben – rund 70 Teilnehmern gegeben. „Diese Lösung ist für alle Beteiligten das Beste“, sagt Martin Kruse, Chef der Kreisordnungsbehörde. „So haben wir einen Ansprechpartner.“ Dadurch sei ein geordneter Ablauf sichergestellt. „Dieses Vorgehen wünschen wir uns auch für alle zukünftigen Versammlungen.“