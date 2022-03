Eckernförde

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, ist eine Schlägerei in Eckernförde am Vorabend offenbar außer Kontrolle geraten. Demnach war es gegen 18:35 Uhr auf einem Parkplatz vor einem Drogeriemarkt in der Straße Hörst im Süden der Stadt zunächst zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen.

Den Angaben zufolge gingen zwei Männer im Alter von 45 und 51 Jahren im weiteren Verlauf aufeinander los und verletzten sich dabei gegenseitig schwer. Wie die Polizei mitteilt, soll unter anderem eine Metallkette zum Schlagen verwendet worden sein.

Die beiden verletzten Männer wurden in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht, zwei weitere beteiligte Personen seien nicht verletzt worden.