Eckernförde

„Wir müssen die Vielfalt und die Lebensqualität für alle in der Stadt erhöhen und unsere großen Zukunftsthemen noch viel stärker in die Politik hineintragen.“ Mit dieser Forderung unterstrich der stellvertretende Vorsitzende Dietrich Lindenau den Anspruch des städtischen Seniorenbeirates für das neue Jahr. Am Mittwoch kam das siebenköpfige Gremium zu seiner ersten Sitzung 2022 zusammen und steckte die Ziele für die kommenden Monate ab. Generell wolle man sich künftig nicht mehr im Klein-Klein verbeißen. So habe die anhaltende Diskussion um die Wiedereinrichtung von öffentlichen Parkplätzen in der Stadt im zurückliegenden Jahr viel Energie gekostet. Dennoch solle das Thema Verkehr auch künftig eine große Rolle spielen.

Thema versandet in Ratsversammlung

So legte der Beiratsvorsitzende Jürgen Glowik einen Schwerpunkt des Gremiums unter anderem auf die Verkehrssicherheit für Senioren. Diese hätten in der Stadt an vielen Stellen das Nachsehen, wenn sie sich als Fußgänger den wenigen Platz mit Radfahrern teilen müssten. Als Beispiel nannte Glowik den Mühlenberg. Das Thema sei zwar von der örtlichen Politik bereits aufgegriffen worden, „dann aber irgendwie in der Ratsversammlung versandet“, so Glowik.

Kritik an der städtischen Politik

Generell äußerte der Seniorenbeirat teils deutliche Kritik an den politischen Gremien der Stadt. So forderte Jürgen Elvert für die Zukunft eine „deutlich kritischere Begleitung der Politik in Eckernförde“ und legte nach: „Oft erfahren wir erst von Themen und Vorhaben, wenn diese auf der Tagesordnung einer Sitzung landen, und dann stellen wir fest, dass sich die Politik längst verständigt hat.“ Dadurch sei es für den Beirat schwer, die Interessen der Generation 60+ rechtzeitig in die Entscheidungswege zu tragen.

Fragen an die Bürgermeisterkandidaten

Vor diesem Hintergrund will das Gremium in den kommenden Wochen unter anderem einen Fragenkatalog entwickeln, der sich im Vorfeld der Wahl im Mai an die bisher zwei Bewerberinnen und den Bewerber für das Bürgermeisteramt richtet. So soll geklärt werden, an welchen Stellen die Kandidaten ihre Schwerpunkte für die älteren Menschen der Stadt setzen.

Mitsprache beim Skaterpark

Auch wolle man ein wachsames Auge auf die Planungen des künftigen Bewegungsparks mit der landesweit modernsten Skateranlage haben. Der Seniorenbeirat unterstrich, dass das millionenschwere Projekt am Schulweg nicht allein unter dem Gesichtspunkt der jungen Leute gebaut werden dürfe. Vielmehr müssten Planer und Politik berücksichtigen, dass auch ältere Menschen einen solchen attraktiven Ort nutzen wollen. Allerdings eher, um den jungen Leuten mit einer Tasse Kaffee in der Hand zuzuschauen, und weniger, um selbst auf ein Skateboard zu steigen, hieß es mit einem Augenzwinkern. Der Seniorenbeirat war sich jedoch einig, dass man konkrete Vorschläge machen müsse, die über eine Handvoll neuer Parkbänke hinausgingen. Angedacht ist zum Beispiel die Idee von Bewegungsgeräten, die im Bereich des künftigen Skaterparks aufgestellt werden könnten.

Nummern für die Parkbänke

Dietmar Voyth brachte einen Vorschlag ein, mit dem die Kleinstadt Espelkamp in Nordrhein-Westfalen gute Erfahrungen gemacht habe. Dort sind alle öffentlichen Bänke im Stadtgebiet mit sichtbaren Nummern ausgestattet. Im Notfall, wenn zum Beispiel ein älterer Mensch einen Infarkt erleidet, können Helfer und Passanten den Rettungsdienst anhand der Nummern schnell an den richtigen Ort lotsen. „Das ist eine Idee, nicht nur für Senioren. Das kann im Notfall jedem Menschen das Leben retten“, sagte Voyth. Vom Seniorenbeirat bekam er die einstimmige Rückendeckung, das Thema mit dem städtischen Bauamt in Eckernförde zu besprechen.

Einig war sich das Gremium auch darin, dass man verstärkt die Öffentlichkeit suchen und die Bekanntheit unter den älteren Menschen der Stadt erhöhen wolle. Da dies wegen der Pandemie vorerst nicht über das regelmäßige Seniorenfrühstück möglich ist, soll unter anderem der digitale „Kummerkasten“ verstärkt beworben werden – zum Beispiel mit Aushängen in den Senioreneinrichtungen der Stadt.