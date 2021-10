Eckernförde

Die Anforderungen von Eckernfördes Stadtmarketing-Chef Stefan Borgmann waren vor einem Jahr hoch. Der neue Eckernförde-Song sollte Gäste über die Stadt informieren und Identifikationsmöglichkeiten für die Einwohnerschaft bieten. Und außerdem sollte er Mitsingqualität haben. Inzwischen ist das Stadtmarketing-Lied „Hey Eckernförde“ fest ins Veranstaltungsprogramm eingebunden. Borgmann sieht die Chance, dass es vom Eckernförde-Song zur Eckernförde-Hymne wird.

Video vom Eckernförde-Song mit mehr als 17000 Klicks im Internet

Ein Indiz für die Beliebtheit des Liedes: Auf der Online-Plattform You Tube hat es das Video zum Song seit Ende November 2020 auf 17663 Klicks gebracht. „Der Durchschnitt von über 50 Aufrufen pro Tag ist in Ordnung“, findet der Geschäftsführer der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH (ETMG). Allerdings steht hinter dem messbaren Interesse auch eine Menge Arbeit. Denn schließlich sollte das zum 700-Jahr-Jubiläum von Eckernförde 2002 präsentierte Vorgänger-Lied „Eckernförde, du bist meine Stadt“ einen eingängigen Nachfolge-Song bekommen.

Zum Glück hatte Borgmann mit Rebecca Lindau eine erfahrene Texterin im 26-köpfigen ETMG-Team. „Ich habe unter anderem für Klassik Radio gearbeitet. Als ich wusste, dass ein neues Lied gefragt war, hatte ich eine Melodie im Kopf und machte den ersten Text dazu“, berichtet sie. Allerdings ist Lindau keine Musikerin. Deswegen holte sich die ETMG einen Experten für populäre Melodien ins Boot. Als Frontmann der Eckernförde-singt-Konzerte bekam Sören Schröder den Kompositionsauftrag und wurde auch gleich als Sänger verpflichtet. Zwei Versionen wurden entwickelt, bis der aktuelle Song am 20. November 2020 präsentiert wurde.

Lesen Sie auch Das sind die Konzerte in der Stadthalle

„Hey, ich bin wieder da – Hey Eckernförde! Meine kleine Stadt am Meer mit Hafen, City, Strand und Wasser“ lauten die ersten beide Sätze des Refrains. Mit Verweisen auf lokale Besonderheiten wie Piraten, das Naturfilm-Festival Green Screen, die Stadthalle und die Sprotte wird Eckernförde als „wahrer Ostseeschatz“ und „Lieblingsplatz“ besungen.

Stadtmarketing spielt „Hey Eckernförde“ zum Auftakt und zum Ende von Veranstaltungen

Allerdings gab es den Song wegen Corona bis zum 17. Juni dieses Jahres nur online und in der Telefonwarteschleife zu hören. Denn damals hatte „Hey Eckernförde“ bei den zwei Eckernförde-singt-Konzerten zum Auftakt der Sprottentage seine Live-Premiere. Schon bei den strengeren Corona-Regeln damals brachte der Song das jeweils 220-köpfige Publikum bei den Freiluft-Auftritten in Feierstimmung. Seitdem war das Lied oft öffentlich zu hören. „Wir spielen den Song jeweils zum Start und zum Ende unserer Veranstaltungen. Er ist ein gutes Mittel, um den Ablauf zu strukturieren. Und außerdem prägt sich das Lied dadurch ein“, erläutert Borgmann.

Der Refrain von „Hey Eckernförde“ Hey, ich bin wieder da - Hey Eckernförde! Meine kleine Stadt am Meer mit Hafen, City, Strand und Wasser! Hey, ich bin wieder da - Hey Eckerrnförde! Ein wahrer Ostseeschatz ... und mein Lieblingsplatz

Beobachtungen sprechen dafür, dass „Hey Eckernförde“ gut ankommt. „Viele Leute wippen mit und manche singen auch den Refrain“, berichtet Lindau. „Das Lied kann sicherlich zur Eckernförde-Hymne werden“, sagt Borgmann.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einen neuen Präsentationstermin für den Song gibt es schon. Denn am Mittwoch, 17. Dezember, gibt es in der Eckernförder Kurmuschel zwei Eckernförde-singt-Konzerte mit Sören Schröder. „Das Konzert ab 20 Uhr ist schon ausverkauft. Für das Konzert ab 17 Uhr haben wir noch 30 Karten“, berichtet Lindau. Ein Ticket kostet 14,50 Euro. Karten können nur online über www.eckernfoerde-tickets.de gekauft werden. Den Grund dafür nennt Borgmann: „Wegen Corona dürfen wir Karten derzeit nur an Einzelpersonen mit Mundschutz verkaufen. Deswegen haben wir komplett auf online umgestellt.“