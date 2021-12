Eckernförde

Seit Wochen kündigt das Land Schleswig-Holstein auf seinen Internetseiten zum Schutz der Bevölkerung gegen das Coronavirus eine eigene Impfstelle im Ostseebad Eckernförde an. Doch lange waren Standort und Termin noch unklar. Jetzt steht fest: Am Mittwoch, 5. Januar eröffnen Kreis und Kassenärztliche Vereinigung (KVSH) eine neue Impfstelle in der Willers-Jessen-Schule im Stadtzentrum. Termine können zeitnah über das Landesportal (www.impfen-sh.de) gebucht werden.

Nachfrage steigt: Neue Impfstelle im Nordkreis ab Januar

Aktuell gibt es im Kreis nur die Impfstelle in Büdelsdorf, die bis September als Impfzentrum betrieben wurde. Die zweite Einrichtung im Kreis in Gettorf wurde dagegen dauerhaft geschlossen. Mit dem neuen Standort in Eckernförde reagieren Kreis und KVSH auf die ungebrochen hohe Nachfrage nach Impfterminen und bauen einen neuen Standort für die Menschen im Nordkreis auf.

Parkplätze in der Nähe und barrierefreier Zugang

„Die Immobilie eignet sich sehr gut für die neue Impfstelle“, sagt Prof- Stephan Ott, Fachbereichsleiter Arbeit, Gesundheit und Soziales beim Kreis Rendsburg-Eckernförde über die Willers-Jessen-Schule. Das Gebäude ist groß genug, beheizt, und verfügt über Sanitäranlagen. Außerdem ist ein barrierefreier Zugang zum Gebäude über eine Rampe möglich. Zudem gibt es in der Umgebung ausreichend kostenfreie oder kostenpflichtige Parkplätze – am Bahnhof beziehungsweise am Exer.

200 Impfungen pro Tag sind geplant

Starten will die neue Impfstelle mit einer Impflinie, die von montags bis sonnabends geöffnet ist. Personal kommt unter anderem vom DRK. „Die Kapazitäten sind auf 200 Impfungen pro Tag angelegt“, sagt Prof. Ott. Eckernförde gehört damit ab dem 5. Januar zu den 26 Standorten im Land, an denen zuletzt eine sogenannte Impfstelle eingerichtet wurde.

Willers-Jessen-Schule gut geeignet

Die Willers-Jessen-Schule wurde von der Stadt Eckernförde bereits vor einigen Wochen als Standort ins Spiel gebracht. Zunächst musste jedoch geprüft werden, ob das Gebäude geeignet ist. Schon beim Aufbau der bundesweiten Impfzentren zu Beginn dieses Jahres hatte sich Eckernförde für ein Impfzentrum in der Stadt eingesetzt. Die Entscheidung fiel damals jedoch zugunsten von Gettorf. Als Anfang Dezember eine Anfrage zu einer Impfstelle eintraf, reagierte die Stadt erneut mit einem Vorschlag und hatte nach Prüfung durch das Ordnungsamt die Willers-Jessen-Schule im Auge. Die Voraussetzungen: Wartebereich, Aufnahmeraum, Impfraum und Ruheraum sind dort vorhanden.

Nach der Sanierung der Stadthalle und dem teilweisen Auszug der Eckernförder Touristik & Marketing GmbH ist wieder ausreichend Platz in dem zweigeschossigen Bau aus dem 19. Jahrhundert. Die ehemalige Schule steht bereits seit 2013 mehr oder weniger leer. Nach der Auflösung der zuletzt dort untergebrachten Grundschule gab es bisher nur sporadische Nachnutzungen.