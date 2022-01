Eckernförde

Die Tage werden wieder heller. Wirklich! Zeit, den Tannenbaum rauszuwerfen. Für viele Menschen ist der Dreikönigstag am 6. Januar Stichtag. Andere halten länger an Tannengrün, Lametta und Co. fest. Hier erfahren Sie, wie die mehr oder weniger abgenadelten Gerippe in Eckernförde wichtige ökologische Zwecke erfüllen, von denen auch der Tourismus profitiert. Und falls sie den Abfuhrtermin verpassen, gibt es auch dafür eine saubere Lösung.

Heute heißt das „Upcycling“ – etwas Ausgedientes aufwerten und ihm einen neuen Zweck geben. Genau das passiert zumindest in Eckernförde mit den Weihnachtsbäumen aus Haushalten, Geschäftsräumen, Vorgärten, der Fußgängerzone und vom Weihnachtsmarkt. Seit Jahrzehnten betreibt die Stadt mit Bäumen direkt aus der Innenstadt Küstenschutz. Sie lässt daraus Faschinen am Kurstrand bauen.

Faschinen sind zwischen Holzpfähle geflochtene niedrige Schutzwälle aus Ästen und Zweigen. So werden seit Jahrhunderten aus natürlichem Material – „Abfällen“ aus dem Holzeinschlag, Grünschnitt, ausgedienten Weihnachtstannen - Instrumente für die Böschungssicherung, die sanfte Gewässerregulierung an Flüssen und Bächen, Sandfänge an Dünen. Letztere kennt auch heute jeder Nordseeküstenfan als Begrenzung der Dünen, die auf keine Fall betreten werden dürfen, oder als lange flache Wälle, die vor dem Deich wie Buhnen ins Watt führen.

Zaun aus alten Tannenbäumen schützt in Eckernförde die Dünen

Die Stadtgärtnerei Eckernförde stopft die traditionellen wie höchst effektiven Küstenschutzzäune an der Spaziermeile je nach Zustand jährlich nach oder ganz neu. Die Tannenäste verrotten und sinken in sich zusammen. Dabei liefern sie zugleich Dünger für den Bewuchs – Bocksdorn und Ahorn – von vor und hinter der Faschine. Die Pflanzen wachsen im Sommer daran hoch und schaffen zusammen mit dem natürlichen Zaun ein eigenes kleines Ökosystem. Hier können sich zum Beispiel Insekten gut verkriechen.

Egal welche Windrichtung, immer erfüllt der Tannenwall den Zweck, dass die Dünen nicht stark abgetragen werden. Stürmt es länger von See, also aus Ost, verhindern die Faschinen zugleich, dass Promenade und Kurpark unter einer dicken Sandschicht verschwinden. So bleibt auch der natürliche weiße Sand von Eckernförde, den die Strömung in der Bucht anschwemmt, wo er ist: auf dem Strand.

Kurios ist jedes Jahr, welche weihnachtlichen Überbleibsel das Team der Stadtgärtnerei aus den Wagenladungen voller Tannen fischt. Ab und zu ist ein Baum nicht sorgfältig abgetakelt worden. Da kommen auch mal Lamettafäden, Kugeln oder andere kleine Anhänger ans Licht und werden sorgsam entfernt.

Tannenbaum in Rendsburg-Eckernförde bis Ende Januar gratis entsorgen

Wo und wann man ausgediente Tannenbäume loswird, erfahren die Bürger im Kreis Rendsburg-Eckernförde auf der Website des Abfallwirtschaft Kreis Rendsburg-Eckernförde (AWR). Hier sind alle Termine, Sammelplätze in den Gemeinden und Städten angegeben. In Eckernförde, Rendsburg, Büdelsdorf kann man den Baum einfach vor dem Haus an die Straße legen. Welche Straßenzüge wann mit dem Einsammeln dran sind, ist auch in der Liste vermerkt.

Die ersten Abfuhrtermine der AWR im Bereich zwischen Eckernförde und der Kieler Stadtgrenze sowie im Raum Rendsburg liegen übrigens auf Montag, 10. Januar – zum Beispiel in Altenholz. Später dran sind die Eckernförder, nämlich am 19. und 20. Januar, ganz spät der Bereich Bistensee/Duvenstedt (27. Januar).

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Gratis-Abfuhr gilt nicht für Strauchschnitt und frisch gefällte Bäume aus dem Garten. Wer alle Termine verpasst hat, sollte nicht auf die Idee kommen, das Gerippe in den Knick zu werfen. Bis Ende Januar nehmen die Recyclinghöfe Weihnachtsbäume dankend zum Nulltarif an. Danach gelten die Regeln für sonstige Grünabfälle. Bei Fragen hilft das Servicetelefon der AWR weiter (04331/345123).