Eckernförde am Wochenende: Jazz, Kunst und verkaufsoffener Sonntag

Eckernförde

In Eckernförde haben die Geschäfte am 20. März erstmals nach der Winterpause wieder für einen verkaufsoffenen Sonntag geöffnet. Möglich macht dies die landesweite Bäderregelung. In der Eckernförder Innenstadt darf dann in der Zeit von 11 bis 17 Uhr geöffnet sein.

Aktion sauberer Strand

Wer sich zuvor um saubere Strände und die Umwelt kümmern möchte, kann sich bereits am Sonnabend der diesjährigen Strandgut-Aktion anschließen. Die Eckernförde Touristik & Marketing GmbH organisiert die Aktion in Kooperation mit einer Flensburger Brauerei. An Land, auf dem Wasser und unter Wasser werden freiwillige Helfer Strand und Ostsee von Müll befreien. Das große Aufräumen beginnt am Eckernförder Strand um 9.45 Uhr in Höhe der DLRG-Hauptwache. Müllgreifer und Mülleimer werden nach Angaben der ETMG zur Verfügung gestellt. Aus hygienischen Gründen sollte jeder Helfer aber eigene Handschuhe mitbringen.

Auch der Bereich am Borbyer Ufer soll von Müll befreit werden. Treffpunkt ist ebenfalls am Sonnabend um 10 Uhr in der dortigen Parkanlage. Auch dort können sich Kurzentschlossene Müllgreifer und einen Eimer abholen, um mit anzupacken. Die Aktion endet gegen 12 Uhr mit einem Getränk für alle Helfer.

Jazz im Carls

Am Sonntag gibt es dann ab 11 Uhr einen Jazzfrühschoppen im „Carls“ auf der Carlshöhe 47. Dort spielt die „Downstairs Dixieland Company“. Die Band ist nicht zum ersten Mal in Eckernförde zu Gast und erfreut sich nicht nur dort über regen Zuspruch. Die regelmäßigen Jazzfrühschoppen werden auch weiterhin entscheidend von Wolfram Greifenberg unterstützt und technisch vom Eckernförder Verein Muckemacher begleitet.

Unter dem Motto „Zeichen mit Licht“ beginnt dann am Sonntag um 11:30 Uhr im städtischen Museum Eckenförde eine Führung durch die gleichnamige Sonderausstellung. Der Kieler Künstler Andreas Trabitzsch vermittelt einen Überblick über seine ausgestellten Arbeiten: Zeichnungen und Fotografien, die dialoghaft zueinander in Beziehung gesetzt wurden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Für den Museumsbesuch gilt die 3G-Regel.

Die Kleinkunstbühne „Emma's Bühne“ im Jungfernstieg 113 hat sich mittlerweile als einen Geheimtipp in Eckernförde etabliert. Am Sonntag findet dort um 19 Uhr die zweite Vorstellung der szenischen Lesung zum Stück „Der Pirol“ von Martin Pohl statt. Die Geschichte erinnert an Adam und Eva und wird durch witzige und schräge Dialoge und Gesangseinlagen getragen. Selbst die Regieanweisungen werden von Roland Otto gelesen. Die Veranstalter versprechen einen kurzweiligen Theaterabend.