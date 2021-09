Eckernförde

160 Jachten werden am Sonnabend in Eckernförde zur Aalregatta und zum Welcome-Race der Kieler Woche erwartet. Die traditionelle Seewettfahrt ins Ostseebad muss im zweiten Corona-Jahr ohne ein Landprogramm auskommen. Dafür stehen maritime Hingucker im Mittelpunkt.

Zu den Organisatoren der Regatta, die am Vormittag in Kiel gestartet wird, gehört neben dem Kieler Yachtclub auch der Segelclub Eckernförde. „Mit einer Beteiligung von 160 Jachten können wir unter den gegebenen Umständen sehr zufrieden sein“, sagt der SCE-Vorsitzende Jürgen Rothkamm. Vor einem Jahr waren noch gut 110 Schiffe am Start. Die gute Resonanz zeige, „dass alle heiß sind, wieder mitsegeln zu können“.

Auch die edle Swan-Klasse ist mit dabei

Auch für Sehleute wird es interessant. So gehen vier bis fünf große Katamarane auf die Strecke, von denen ein Teil nach dem Zieldurchlauf in Eckernförde allerdings gleich wieder abdrehen wird. Mit dabei sind außerdem fünf 15-Meter-Jachten der edlen Swan-Klasse. Ebenso wird die „Malizia 1“ von Vendée-Globe-Segler Boris Herrmann erwartet.

Speziell an der Aalregatta beteiligen sich 90 Jachten. Sie erhalten beim Einlaufen in Eckernförde den beliebten Aal, der noch auf See von einem Schlauchboot-Team des SCE überreicht wird. Insgesamt sind laut Rothkamm rund 15 Clubmitglieder im ehrenamtlichen Regatta-Einsatz. Sie weisen den Schiffen auch ihre Liegeplätze im Stadthafen zu.

Gegen Mittag treffen die ersten Jachten ein

Die schnellsten Jachten werden gegen Mittag in Eckernförde erwartet. Sie können am Kai wieder nebeneinander im Päckchen liegen. „Alle Segler sind geimpft, genesen oder getestet“, erläutert Rothkamm. Ansonsten gelten die bekannten Corona-Regeln. Abstand ist auch bei der Siegerehrung am Sonnabendabend gegen 21 Uhr geboten. Die Crews werden über Seefunk einzeln zur Preisverleihung in das Zelt an der Hafenspitze gerufen.

Sonntagvormittag geht es wieder retour Richtung Kiel. Der Startschuss der Aalregatta wird um 11 Uhr fallen. Die Seewettfahrt Kiel-Eckernförde gehört zu den ältesten Dickschiff-Regatten Deutschlands und findet bereits zum 128. Mal statt. Die erste Wettfahrt wurde 1893 noch von der „Meteor“ Kaiser Wilhelms begleitet. Seit 1906 ist sie Eröffnungsregatta der Segelwettbewerbe der Kieler Woche, nur unterbrochen von wenigen Jahren als eigenständige Regatta. Seit 2017 ist sie wieder fester Bestandteil der Kieler Woche.