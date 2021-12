Eckernförde

 Der Mensch schützt nur, was er kennt. Deshalb freut die Auswahl des Schweinswals zum „Tier des Jahres 2022“ Till Holsten vom Ostsee-Info-Center (OIC) in Eckernförde. Denn am Meeresaufklärungszentrum gehört Holsten zum Schweinswalschutzteam.

„Die Deutsche Wildtier-Stiftung will auf den faszinierenden Meeressäuger aufmerksam machen, der auf der nationalen Roten Liste Deutschlands als stark gefährdet eingestuft wurde“, begründet die Stiftung ihre Wahl. Die Bedrohungslage kann Holsten bestätigen. Denn es gibt viele Faktoren, die den Schweinswalen das Leben schwer machen.

Lärm im Meer ist Problem für den Schweinswal

Ein Problem sei der zunehmende Lärm im Meer. „Schweinswale orientieren sich wie Fledermäuse mit Echoortung. Sie erzeugen Klicklaute im Ultraschallbereich. Kommen sie als Echo von Gegenständen zurück, kann sich der Wal ein dreidimensionales Hörbild schaffen“, erklärt Holsten. Die Folgerung: Wenn das Hörvermögen beeinträchtigt wird, drohe der Schweinswal „blind“ zu werden. Quellen für unnatürlich laute Geräusche gibt es viele. „Lärm erzeugen Baumaßnahmen, Motorgeräusche und auch militärische Sprengungen“, zählt er auf.

Verhalten beim Schweinswalfund Wer am Strand einen angeschwemmten Schweinswal findet, sollte den Fund melden, damit die Todesursache untersucht werden kann. Richtiger Ansprechpartner ist immer die Polizei unter Tel. 110, in Eckernförde aber auch das Ostsee-Info-Center (OIC) unter Tel. 04351/726266.

Problematisch ist auch der Beifang von Schweinswalen in Stellnetzen von Fischern. Auch das hat mit der Echolot-Orientierung der Tiere zu tun. „Die feinen Stellnetze reflektieren die Schallwellen kaum. Deshalb erkennen einige Schweinswale die Gefahr nicht und verheddern sich. Weil sie nicht mehr zum Atemholen an die Wasseroberfläche können, ertrinken sie dann im Netz“, so Holsten.

Schweinswal auf Roter Liste als stark gefährdet eingestuft

An der Lösung des Beifangproblems wird seit acht Jahren gearbeitet. Denn 2013 einigten sich der Landesfischereiverband, der Fischereischutzverband, die Landesregierung und das OIC auf eine „freiwillige Vereinbarung zum Schutz von Schweinswalen und tauchenden Meeresenten“. „An der Vereinbarung beteiligen sich derzeit 218 von 261 Neben- und Haupterwerbsbetrieben an der Ostsee“, berichtet Holsten. „Die Fischer verpflichten sich unter anderem von Juni bis August ihre Stellnetze zu verkürzen“, führt er aus.

Modelle von Schweinswalen sind im Ostsee-Info-Center in Eckernförde ausgestellt. Mitarbeiter Till Holsten gehört zum Team, das sich besonders um den Schutz der Meeressäuger kümmert. Denn er hilft mitmachenden Fischern dabei, die Selbstverpflichtungen aus der freiwilligen Vereinbarung zum Schweinswalschutz zu erfüllen. Quelle: Rainer Krüger

Eine weitere Schutzmaßnahme im Zusammenhang mit Stellnetzen sind die Pal-Warngeräte (englisch: porpoise alert – Schweinswal-Alarm). „Die Geräte imitieren am Netz Warnlaute der Schweinswale. Bisherige Untersuchungen gehen davon aus, dass der Beifang durch sie um 70 Prozent sinkt“, berichtet Holsten. Das OIC gibt durch Mittel aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds finanzierte Pal-Geräte kostenfrei an Fischer aus. „Derzeit sind rund 100 Geräte im Umlauf“, weiß Holsten. Ein vierköpfiges OIC-Team ist fürs Verteilen und Warten sowie die Kontrolle der Vereinbarung zuständig.

Wie entwickelt sich der Bestand des Schweinswals?

Wie entwickelt sich der Bestand des Schweinswals? Eine Antwort fällt Till Holsten schwer. Denn die Schätzungen schwanken zwischen 2500 und 5000 Tieren vor Schleswig-Holsteins Küsten. Dass es in der Eckernförder Bucht Schweinswale gibt, belegen nicht nur Sichtungen, sondern auch Totfunde. Sie sammelt der Altenhofer Peter Klink als so genannter Seehundjäger im Bereich zwischen Kiel und Schleimünde. Im Vergleich zu 2020 stieg die Zahl der angeschwemmten Schweinswale von 36 auf 46.

Zu den für ihn erkennbaren Todesursachen zählt auch das Ertrinken, denn einige Tiere wiesen Spuren von Netzen auf. Woran die Wale genau starben, ermitteln Wissenschaftler an der Außenstelle des Instituts für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (Itaw) in Büsum. Denn dorthin werden alle gefundenen Schweinswale gebracht. Klink interpretiert die gestiegene Zahl positiv. „Mein Eindruck aus Beobachtungen ist, dass auch der Schweinswalbestand in der Eckernförder Bucht gewachsen ist.“

Wird der Schweinswal als Tier des Jahres 2022 in Eckernförde besonders gewürdigt?

Wird der Schweinswal als Tier des Jahres 2022 im OIC besonders gewürdigt? Die Antwort fällt Till Holsten leicht. „Wenn es Corona zulässt, wollen wir unseren dieses Jahr ausgefallenen ‚Wal-Tag’ aufleben lassen. An ihm werden wir uns Besonderes zum Schweinswal einfallen lassen“, kündigt er an. Der ideale Termin steht mit dem 17. August schon fest – denn das ist der Tag, an dem 1766 in Eckernförde ein Buckelwal strandete.