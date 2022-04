Eckernförde

Sie sind die Meister der Miniaturlandschaften, die Gullivers im Lande Lilliput. In zehn Jahren haben die Mitglieder des Treffs Eckernförder Eisenbahnfreunde (TEE) den Bahnhofs- und Hafenbereich der Stadt mit seinen Gleisen, wie er sich 1951 darstellte, im Kleinformat wieder auferstehen lassen. Aktuell vollenden sie die Kreisbahnstrecke nach Kappeln – in neuen Vereinsräumen.

Ein Blick auf die Modellanlage im Museum verrät: Hier sind detailverliebte Enthusiasten am Werk. Auf 16 Quadratmetern ist ein Eckernförde entstanden, das es heute so nicht mehr gibt. Nicht das Auto, sondern die Bahn stand damals im Zentrum des Personen- und Güterverkehrs. Die Stadt war Eisenbahnknotenpunkt der Region mit der Hauptstrecke nach Kiel, den beiden Kreisbahnen nach Kappeln und Owschlag sowie einer Hafenbahn.

Dampflok hält in Eckernförde vor dem Staatsbahnhof

Vieles davon steht nicht mehr. Die Eisenbahnfreunde haben es mit ihrer historischen Modellanlage im Maßstab 1:87 bewahrt. Rainer Springer, eins der knapp 20 Mitglieder des Vereins, zeigt auf den alten Staatsbahnhof. Hier ist eine Dampflok mit Personenwaggons vorgefahren, drängeln sich die Fahrgäste auf dem Bahnsteig. 1971 wurde der Bau aus dem Ende des 19. Jahrhunderts abgerissen und wich einem nüchternen, achteckigen Nachfolger.

Sogar ein eigenes Betriebswerk gab es in Eckernförde, mit Lokschuppen, Drehscheibe und Wasserturm. Heute finden sich hier Parkplätze und der ZOB. Zuletzt wurde 2005 der alte Malerschuppen abgebrochen, in dem die Modellbahnfreunde gerne ein Domizil gefunden hätten. Doch der Traum zerplatzte. Die Kernanlage steht im Museum, die Kreisbahnstrecke nach Kappeln wächst im neuen Vereinsraum auf der Carlshöhe heran und ist in Einzelteile zerlegt.

Eisenbahnfreunde bauen alte Häuser individuell nach

Hier beweisen die Mitglieder mit viel Akribie ihr Können. Alte Gebäude werden individuell nachgebaut. „Wir schneiden Bauplatten mit dem Tapetenmesser zurecht, kleben die Fenster ein, schleifen die Rahmen auf 45 Grad“, erläutert Springer. Eine Mammutaufgabe steht ihnen noch bevor: Der Eckernförder Staatsbahnhof soll noch einmal neu und detailgetreuer nachgebaut werden.

Zur Galerie Neben der historischen Eckernförder Modellbahnanlage im Museum vollenden die Eisenbahnfreunde die alte Kreisbahnstrecke nach Kappeln im neuen Vereinsheim auf der Carlshöhe.

Für ihre Bauten verwenden die Bastler historische Fotos, alte Pläne und Chroniken als Grundlage. „Dann wird alles vermessen“, sagt Volker Münchow. Er selbst sitzt gerade an einem Verbindungsstück der auf 50 Segmente aufgeteilten Kreisbahnstrecke nach Kappeln, die bis in die 1950er-Jahre in Betrieb war. Während die Haltepunkte nach originalgetreuen Gebäuden verlangen, kann sich Münchow an dem Kurventeil „austoben“.

Bäume aus Zweigen mit grünem Streumaterial

Dort lässt er ein Wäldchen entstehen, mit Jägern, Rehen, Hochsitz und Futterkrippe. Für die Bäume nimmt er verästelte Zweige, um sie mit grünem Streumaterial zu bekleben. „Fertige Baum-Modelle sehen nicht so echt aus“, winkt Münchow ab. Spaß am Modellbau hat auch Julius Richter, das mit 13 Jahren jüngste Mitglied der Eisenbahnfreunde. Er besitzt selbst eine Modellbahn und möchte hier etwas dazulernen. „Ich hab’ schon Gleise verlegt und einen Schuppen gebaut“, erzählt Julius stolz.

Hinter vielen kleinen Szenen in der Miniaturlandschaft stecken Eckernförder Begebenheiten. Das gilt auch für das Tempo-Dreirad, mit dem ein Café-Besitzer in der Gaehtjestraße umgekippt war und aus der Beifahrerseite wieder aussteigen musste. „Einmal kam ein älterer Besucher und sprach mich an: Woher wisst ihr das? Ich war dabei!“, erinnert sich Springer mit einem Schmunzeln.

Verein sucht einen Raum für die Kreisbahnstrecke

Die Kreisbahnstrecke nach Kappeln vollenden die Eisenbahnfreunde jetzt in ihrem neuen Vereinsheim in einem Keller auf der Carlshöhe. Die fertige, dann 50 Meter lange Strecke wollen sie gerne im Spätsommer oder Herbst der Öffentlichkeit präsentieren. „Doch dafür benötigen wir einen Raum mit Platz für die 13 mal 20 Meter große Anlage“, sagt Springer. Wer eine Idee hat, kann sich per E-Mail unter info@tee-verein.de melden. Auch neue Mitglieder sind willkommen.

Der Verein TEE trifft sich immer dienstags ab 15 Uhr im Keller des Hauses 36 auf der Carlshöhe. Die historische Anlage im Museum Eckernförde ist jeden Dienstag von 14.30 bis 16.30 Uhr und jeden ersten Sonntag im Monat von 13 bis 16.30 Uhr zu erleben.