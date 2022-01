Eckernförde

Corona hat der Heiratslust in Eckernförde nicht geschadet. Im Gegenteil. Im Ostseebad gaben sich 2021 doppelt so viele Paare das Jawort wie im Vorjahr. Und noch eine gute Nachricht: Es werden mehr Kinder im Ostseebad geboren als Menschen sterben. Eckernförde, oft als Rentnerstadt bezeichnet, wird offenkundig wieder jünger.

305 Ehen besiegelte das städtische Standesamt im Jahr 2021. 2020 waren es nur 157 gewesen. „Das zeigt, dass Eckernförde wegen des vielfältigen Angebots an besonderen Trauungsorten bei vielen Paaren sehr beliebt ist“, unterstreicht Bürgermeister Jörg Sibbel (CDU).

Wer sich traut, muss nämlich nicht unbedingt im modernen Standesamt des Rathauses die Eheringe aufstecken. Gegenüber im Museum Eckernförde ist Heiraten im historischen Ambiente sehr gefragt. Die Verliebten nehmen dafür im Biedermeier-Zimmer der Ausstellung unterm Kronleuchter Platz.

Heiraten auf dem Strandbalkon von Eckernförde

Direkt über dem Strand mit Balkon zur Ostsee und zum Sportboothafen ist die Eheschließung auch möglich. Dafür stellt das Ostsee-Info-Center seinen schönen Raum im Obergeschoss gern zur Verfügung. Das Brautpaar darf dabei gemütlich im Strandkorb sitzen. Und spielt das Wetter mit, sind die Hochzeitsfotos barfuß im Sand oder im Wasser nach dem Jawort Selbstgänger.

Die unterschiedlichen Orte der Eheschließung vor den Augen der Standesbeamtin oder eines der beiden Standesbeamten haben zur Folge, dass nach Sibbels Einschätzung auch Auswärtige zunehmend lieber in Eckernförde heiraten. Ob sich das in Kürze noch zum Boom auswächst, zumal diese beiden besonderen Daten – Mittwoch, 2.2.2022, und Dienstag, 22.2.2022 – nahen?

Zumindest wohl nicht deshalb, weiß der Standesbeamte Ole Bening. Am 2. Februar würden gerade einmal drei Paare heiraten. Vielleicht, sagt Bening, seien es auch nur zwei. Noch lägen nicht alle Unterlagen vor. Dazu komme, dass das Heiraten an einem Mittwoch grundsätzlich nicht beliebt sei in Eckernförde. Wegen des Wochenmarkts kann nämlich niemand am Standesamt oder am Museum mit dem Auto vorfahren. Im Februar könnte der Fußmarsch im Hochzeitsoutfit von einem der meist vollen Cityparkplätze zum Rathausmarkt tatsächlich unangenehm sein.

Enormer Geburtenzuwachs im Ostseebad Eckernförde

Für Dienstag, 22. Februar, haben sich vier Paare angemeldet. Aufgrund der Pandemielage sei auch nicht mehr drin, erklärt Bening. Nur ein oder zwei Paaren habe man absagen müssen. Von großem Andrang könne man also nicht sprechen. Die meisten Trauungen verzeichnet das Standesamt nach seinen Worten grundsätzlich im Juli und August. Bis zu sechs Eheschließungen am Tag sind in Eckernförde möglich – wenn Corona nicht gerade Beschränkungen verlangt.

Die Zahl der Geburten in Eckernförde nahm laut Standesamt 2021 deutlich zu. 544 kleine Erdenbürger erblickten hier das Licht der Welt. Im Vorjahr waren es 317. Von den kleinen Mädchen und Jungen mit Geburtsjahr 2021 wohnen 102 in Eckernförde und 442 außerhalb der Stadtgrenze. Den 544 Geburten stehen 322 beurkundete Sterbefälle gegenüber.

Das Standesamt hat auch gleich gecheckt, welche Vornamen junge Eltern ihrem Nachwuchs geben. Ida ist derzeit der beliebteste Name für kleine Mädchen. Sechsmal hatten sich Eltern dafür im vergangenen Jahr entschieden. Auf Platz zwei sind gleichrangig Ella, Frieda, Lene und Mara mit je vier Nennungen. 2020 war Emilia noch viel beliebter. Dieser Name ist aktuell auf Platz drei gerutscht. Namen wie Emma, Leonie, Nele, die 2020 ebenfalls hoch im Kurs standen, sind nicht mehr unter den Top Ten.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und wie heißen kleine Jungs in Eckernförde? Lasse ist der beliebteste Vorname. Das war 2019 schon einmal der Spitzenreiter. 2020 wurde er von Paul abgelöst. Platz zwei nimmt jetzt Fiete ein. Auf dem dritten Rang sind mit gleich vielen Nennungen Lönne, Noah und Theo. Noch ein interessanter Aspekt: Im vergangenen Jahr bekamen 259 Babys nur einen Vornamen, 258 erhielten zwei. Einen dritten Vornamen gönnten Eltern im vergangenen Jahr 24 Kindern.

Von Cornelia Müller und Greta Weber