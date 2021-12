Eckernförde/Dänischer Wohld

Heiligabend in die Kirche zu gehen, gehört für viele Menschen zum Weihnachtsfest dazu wie Weihnachtsbaum und Festessen. Seit Mittwoch gilt nun die neue Corona-Landesverordnung. Sie schreibt vor: Wenn eine Kirche die Teilnehmerzahl nicht auf die Hälfte begrenzen will, muss sie eine 3G-Regelung einführen. Die Gemeinden in Eckernförde und im Dänischen Wohld haben unterschiedliche Lösungen für Heiligabend gefunden.

Dänischer Wohld: Viele Kirchengemeinden sind strenger als die Landesverordnung

„Wir sind strenger, als das Land vorgegeben hat“, sagt Björn Ströh, Pastor in Gettorf. So werden die Kirchen in der Gemeinde trotz 3G nur die Hälfte der Plätze besetzen. Wer an einem der Gottesdienste in Gettorf, Schinkel oder Neuwittenbek teilnehmen will, muss sich vorher anmelden. Noch ist Platz. Da man die neue Landesverordnung abwarten wollte, beginnt die Anmeldung erst am Freitag.

„Leider müssen wir das Krippenspiel absagen, das am 4. Adventssonntag von Eltern aufgeführt werden sollte“, so Ströh. „Das Proben war einfach zu riskant.“ Die Krippenspiele der Kinder können an Heiligabend aber stattfinden. Die Kleinen werden in der Kirche nur vor ihren Eltern auftreten. Interessierte können dem Spiel aber über einen Livestream beiwohnen. Auch die Christvesper soll live aus der St. Jürgen-Kirche übertragen werden.

Die Entscheidung zum Livestream lag nahe: „Es gab im vergangenen Jahr eine sehr breite Resonanz auf das Angebot“, so Ströh. Viele Familien hätten sich zusammengefunden, um gemeinsam zuzuschauen. Mithilfe ihrer Kinder und Enkel könnten auch ältere Gemeindemitglieder die technische Hürde leicht meistern.

Gottesdienste zu Weihnachten: Strenge Regeln in Osdorf und Altenholz

Strenger noch geht es in der Nachbargemeinde Osdorf zu. „Unsere Gottesdienste am Heiligabend werden unter 2G stattfinden“, sagt Pastor Thomas Heik. Ebenso in Altenholz: In Rücksprache mit Medizinern habe man beschlossen, den Gottesdienst an Heiligabend nur unter 2G stattfinden zulassen. Zusätzlich gilt hier eine FFP2-Maskenpflicht. Um eine gute Durchlüftung zu gewährleisten, sind die Programmpunkte in Altenholz genau getaktet: Die Krippenspiele dauern 25, Christvesper und Christmette 40 Minuten.

Vielerorts gibt es wieder Open-Air-Gottesdienste zum Fest

Um an Heiligabend niemanden auszuschließen, freut Pastor Frank Boysen in Gettorf sich besonders, dass ein Gottesdienst draußen stattfinden kann. Um 15 Uhr dürfen sich auf dem Karl-Kolbe-Platz unbegrenzt viele Menschen zusammenfinden. „Egal wie viele kommen – draußen können wir alle gemeinsam feiern“, sagt Boysen.

Vor der Kirche feiern will auch die Gemeinde in Dänischenhagen. Bloß für den späten Gottesdienst um 23 Uhr geht es in die Kirche. Bei allen vier Terminen am 24. Dezember gilt hier 3G.

Auch in Eckernförde ist für Heiligabend ein Open-Air-Gottesdienst geplant. Auf dem Platz an der Holzbrücke in der Eckernförder Innenstadt werden die Gemeinden Borby und St. Nicolai gemeinsam feiern. „Wir wollen miteinander singen und beten, die Weihnachtsgeschichte hören und das Friedenslicht miteinander teilen“, so die Pastoren Ole Halley und Dirk Homrighausen. Voraussetzung für die Teilnahme ist hier 3G, es gilt Maskenpflicht.

Weihnachtsgeschichte zum Anschauen in Sehestedt

Zusätzlich zu einem Online- und einem Open-Air-Angebot, wird es in Sehestedt noch eine besondere Aktion geben. An vier Stationen um die Kirche herum soll in Bildern die Weihnachtsgeschichte erzählt werden. Dazu wird es QR-Codes geben, über die man die Erzählung auch hören kann, so Pastorin Johana Frederike Zedlitz. Gedacht ist die Aktion für Kinder – „Es lohnt sich aber auch für Erwachsene.“