Eckernförde

Die Eckernförder Bank schränkt die Öffnungszeiten von vier Filialen in ihrem Geschäftsgebiet ein und schließt die fünfte Geschäftsstelle, Kiel-Suchsdorf, die in eine SB-Filiale umgewandelt wird. Das genossenschaftliche Geldinstitut begründet diesen Schritt mit rückläufigen Kundenbesuchen und verändertem Nutzungsverhalten.

Betroffen von den angepassten Öffnungszeiten sind die Hauptstelle in Eckernförde sowie die Filialen in Dänischenhagen, Gettorf und Kappeln. Während die Schließung in Kiel-Suchsdorf und die zeitlichen Einschränkungen in Eckernförde, Dänischenhagen und Kappeln bereits zum 1. Oktober umgesetzt werden, folgen die veränderten Öffnungen in Gettorf erst zum 1. Dezember.

Besuche in den Filialen sind rückläufig

Nach Angaben der Bank hätten Messungen von Kundenfrequenzen ergeben, dass weniger Kunden die Geschäftsstellen besuchten und sich auch ihre Bedürfnisse verändert hätten. So habe die Corona-Pandemie gezeigt, dass das in Eckernförde angesiedelte telefonische Kundenservicecenter verstärkt in Anspruch genommen werde, während die Zahl der persönlichen Besuche stetig zurückgegangen sei.

Serviceleistungen wie Auskünfte, Überweisungen, Daueraufträge, Terminvereinbarungen, Kartenservice und Hilfe rund um das Online-Banking bietet auch das zentrale Kundenservicecenter an, das unter Tel. 04351/9060 erreichbar ist. Die beiden Mitarbeiter der vor der Schließung stehenden Geschäftsstelle Kiel-Suchsdorf sollen in Dänischenhagen weiterbeschäftigt werden. Suchsdorf wird zur SB-Filiale.

SB-Bereiche rund um die Uhr zugänglich

Die Veränderungen, so die Bank, sollen die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens sicherstellen. Die Öffnungszeiten in Eckernförde, Gettorf, Dänischenhagen und Kappeln werden vormittags unter anderem von 8.30 auf 9 Uhr verschoben. Die Nachmittagsöffnungen beginnen – außer in Eckernförde und Gettorf – nicht mehr um 14, sondern um 15 Uhr. Freitags enden die Öffnungen bereits 12.30 statt um 15 Uhr. Kappeln ist dienstags, mittwochs und freitags geschlossen. Alle SB-Bereiche bleiben rund um die Uhr zugänglich.

Einen harten Einschnitt hatte im vergangenen Jahr die VR Bank Schleswig-Mittelholstein mit Sitz in Osterrönfeld vollzogen. Sie reagierte auf das veränderte Nutzungsverhalten ihrer Kunden, indem das personell besetzte Filialnetz kräftig ausgedünnt wurde. Seinerzeit wurden gleich sechs Filialen im Geschäftsgebiet geschlossen und durch Automaten ersetzt. Auf der Streichliste stand sogar der ehemalige Stammsitz am Rendsburger Schiffbrückenplatz.