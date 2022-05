Eckernförde

Zwei namhafte Vertreter der schleswig-holsteinischen Kunstszene stellen derzeit in der Galerie CarlsArt 78 auf der Eckernförder Carlshöhe aus. Erhard Göttlicher und Uwe Thomas Guschl bestreiten die Doppelpräsentation. Zwei Maler, die ganz unterschiedlich arbeiten, deren Lebenswege sich dennoch gekreuzt haben.

Uta Masch, die gemeinsam mit Margit Buß die Privat-Galerie betreibt, hatte die Idee zu diesem künstlerischen Zusammentreffen. Masch selbst war Mal-Schülern bei Guschl. Während dieser vor allem atmosphärisch gestaltet, hat sich Göttlicher dem feinen Realismus verschrieben. Auch zu ihm gibt es Anknüpfungspunkte in Eckernförde. Seit drei Jahren hat er ein Zweit-Atelier auf der Carlshöhe gepachtet.

Der perfekte Körper interessiert den Künstler nicht

Vor wenigen Jahren stellte der Maler auch im Turmraum der Eckernförder St.-Nicolai-Kirche aus. Der Schwerpunkt damals lag auf maritimen Motiven. Ein Teil davon findet sich in der aktuellen Bilder-Schau auf der Carlshöhe wieder. Doch die thematische Bandbreite ist deutlich größer. Göttlicher, der unter anderem bei dem berühmten Österreicher Alfred Hrdlicka studiert hatte, hat diesmal viele Frauen-Akte mitgebracht.

Es sind nicht die perfekten, stilisierten Körper, die den Künstler interessieren. Vielmehr sind es natürliche Frauen, die nicht frei sind von scheinbaren Makeln, denen Göttlicher eine eigene Ästhetik verleiht. Sogar eine Skulptur reiht sich in diese Motiv-Serie ein, die überwiegend in Acrylfarben umgesetzt ist. „Ich habe eine Öl-Allergie“, gesteht der Maler.

Die Landschaft des Nordens hat Guschl geprägt

In dem Querschnitt seines Schaffens finden sich weitere Werke, die vom eigenwilligen Geist ihres Urhebers erzählen. Rostige Schiffe liegen da bedrohlich in einem Dock, die dumpfe Ideologie von Neonazis prangert das Bild „Schwarz, Rot, Gold“ an, und mitten drin findet sich eine Hommage an Manets „Frühstück im Grünen“ – nur diesmal umgesetzt mit Figuren aus der heutigen Gesellschaft.

Häuser haben es Uwe Thomas Guschl angetan. Er haucht ihnen ein Eigenleben ein. Quelle: Christoph Rohde

Als Uwe Thomas Guschl an der Hamburger Fachhochschule für Gestaltung studierte, war Göttlicher dort Dozent. Hier kreuzten sich die Lebenswege der beiden schleswig-holsteinischen Künstler ein erstes Mal. Doch die malerische Ausrichtung driftet auseinander. Der Flensburger hat einen Hang insbesondere zu Norwegen, Irland und den Faröern. Das Raue dieser Landschaften findet sich in seinen Bildern auf der Carlshöhe wieder.

Sich schützende Behausungen wirken lebendig

Guschl setzt seine Motive atmosphärisch um. Weniger die Landschaft als das Gefühl für sie wird sichtbar. Mittendrin in dieser sturmumtosten Welt drängen sich Häuser und Schuppen als Spuren von Menschen. Die Behausungen selbst wirken lebendig, drängen sich dicht zusammen, als wollten sie sich gegenseitig wärmen, schützen und Geborgenheit geben. Viele Jahre zog es den Maler in den äußersten Norden. „Die Landschaft hat mich geprägt“, sagt er.

Die Ausstellung „Jederzeit“ mit knapp 100 Werken von Göttlicher und Guschl ist noch bis zum 29. Juni auf der Eckernförder Carlshöhe in der Galerie CarlsArt 78 zu sehen. Die Öffnungszeiten sind mittwochs und an den Wochenenden jeweils von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die CarlsArt 78 ist mit 600 Quadratmetern Ausstellungsfläche eine der größten Privatgalerien Schleswig-Holsteins. Durch fast 50 Ateliers entstand auf der Carlshöhe zudem eine eigene Künstlerkolonie mit überregionaler Strahlkraft.