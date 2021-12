Eckernförde

Es gab Befürchtung und kritische Stimmen zu 2G im Einzelhandel. Auch in Eckernförde. Aber der Start lief am Sonnabend, 4. Dezember, entspannt. In inhabergeführten Läden der Innenstadt waren Geschäftsleute überrascht, wie selbstverständlich die Kundschaft mit der Corona-Maßnahme umgeht.

Reico am späten Vormittag: Das wohlsortierte Haushaltwaren-Kaufhaus in der Langebrückstraße ist vor Weihnachten ein Magnet. Geschenke einkaufen, Küchenhelfer für die fachgerechte Zubereitung der Weihnachtsgans oder schöne Gläser für die Festtafel aussuchen sind angesagt. Entsprechend groß ist der Andrang im Laden. An der Glastür prangt groß der 2G-Hinweis. Niemand darf ohne Impf- oder Genesungsnachweis ins Geschäft.

Eckernförder Geschäftsinhaberin sieht 2G als Chance

„Das haben wir extra groß aufgehängt“, betont Inhaberin Charlotte von Waldthausen. Sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wuscheln zwischen den Regalen und an den beiden Kassen umher. Die Einbahnstraßenregelung, die die Pfeile auf dem Fußboden anzeigen, scheint fast außer Kraft gesetzt. „Dieser Sonnabend vorm zweiten Advent ist einer der umsatzstärksten Tage“, raunt von Waldthausen und verschwindet kurz im Lager, „Rotweingläser für eine Kundin holen“.

Beim Thema G2 entspannt sich ihr Gesicht. „Die Regelung ist eine Chance für den Einzelhandel“, ist sie überzeugt. „Wir haben alle geöffnet. Und die Kundschaft darf sich sicherer fühlen, wenn sie Weihnachtseinkäufe macht. Nun hoffe ich nur noch, dass die zusätzlichen Corona-Maßnahmen etwas bewirken und wir dieses Virus langfristig in den Griff bekommen.“

Die Hinweise an den Boutiquen und größeren Geschäften in Eckernförde sind eindeutig. Manche Inhaberin hat sogar zusätzlich einen Luftfilter im Laden. Quelle: Cornelia D. Mueller

Hinter Maske ist das Lächeln der Erleichterung zu ahnen. Eine Impfpasskontrolle für alle am Eingang gibt es bei Reico nicht. Bei der Kundenfülle, die sich die Bitte, einen der abgezählten Einkaufskörbe zu nehmen, reguliert, wäre sie schwer umsetzbar. Der Eingang ist auch Ausgang, und der Gehweg vorm Geschäft ist schmal. Hinzu kommen einen Steinwurf entfernt der Wochenmarkt und der Weihnachtsmarkt. „Wir hätten eine Schlange vor der Tür, die viele Menschen behindert “, erklärt von Waldthausen.

Kunden reagieren entspannt auf 2G-Stichproben in Eckernförde

Sie und ihr Team nehmen Stichproben. „Das ist offenkundig unproblematischer als gedacht“, sagt sie. „Wir sprechen die Leute freundlich an, und es wird sofort freundlich der Nachweis gezeigt. Sehr gut finde ich, dass bei Verstößen nicht wir, sondern die Kunden sich verantworten müssen. Und falls jemand nicht selbst bei uns einkaufen kann: Wir geben bestellte Waren auch gern an der Tür aus oder liefern nach Hause. Das haben wir im Lockdown geübt.“

Kundin Teila Klemp steht an der Kasse an. Die junge Frau besucht heute ihre Großmutter in Eckernförde. „Dass hier schon 2G gilt, habe ich nicht mitbekommen“, räumt sie auf Nachfrage ein und greift intuitiv zum Handy mit dem digitalen Impfpass. „Das ist ja richtig gut! Ich bin geimpft und finde das in Ordnung. Sich impfen zu lassen, ist eine soziale Verantwortung allen Mitmenschen gegenüber. Wer jetzt nicht ins Geschäft kann, hat doch Freunde, die die Besorgung mit erledigen.“

Thies Lienau, Inhaber von Leder-Lienau in Eckernförde, ist erfreut, dass die Kunden so entspannt auf G2 reagieren., Quelle: Cornelia D. Mueller

Im Lederwarengeschäft von Thies Lienau danken gerade zwei Kunden für die ausführliche Beratung. Eine Dame kommt herein und hat den Impfausweis parat. „Wo darf ich ihn vorzeigen?“, fragt sie. Lienau scannt den Code und nickt ihr zu. „Das läuft richtig gut“ , konstatiert er. „Die Kundschaft ist auf 2G vorbereitet. Ich habe den Eindruck, dass viele sogar erleichtert sind und mehr Ruhe mitbringen.“ Dass sich die Regelung negativ aufs Weihnachtsgeschäft auswirkt, glaube er nicht. Es sei viel wichtiger,„dass wir keinen Lockdown bekommen“.

Boutique in Eckernförde: Wir akzeptieren Schutzmaßnahmen

In der Boutique Strandzeit sind Inhaberin Angelia van der Grinten und Kathrin Liegmann guter Dinge. Wie handhaben sie 2G? Das Geschäft hat eine Größe, in der man zu zweit gut den Überblick behält. „Wir haben draußen ein Schild aufgestellt. Aber wir brauchen eigentlich gar nichts zu sagen. Die Kundinnen bieten ihren Ausweis von selbst an“, sagt an der Grinten.

Strandzeit-Inhaberin Angelika van der Grinten (rechts) und Kathrin Liegmann wollen freuen sich über Kundinnen, die ungefragt ihren Impfausweis zeigen. Quelle: Cornelia D. Mueller

Den Beweis liefern prompt mehrere Damen, die stöbern wollen, und auch ein Herr aus der Nachbarschaft. „Ich möchte nur fragen, ob Ihr einen leeren Karton für mich übrig habt“, klärt er auf, warum er an der Tür bleibt. Das Smartphone mit dem Impfnachweis hat er trotzdem in der Hand. Der Wunsch wird ihm erfüllt.

Hat das Strandzeit-Team Sorge, dass die Auflagen dem Geschäft schaden?„Ganz ehrlich“, räumt die Inhaberin ein, „wir haben uns keinen großen Kopf gemacht. Die Lage ist, wie sie ist. Da muss man einigermaßen gelassen bleiben. Wir wünschen uns sehr, dass dieses Virus irgendwann keine Gefahr mehr ist. Also akzeptieren wir Schutzmaßnahmen, über die andere lange nachgedacht haben.“