Der 240 Mitglieder starke Förderverein des Green Screen-Naturfilm-Festivals hat auf seiner Mitgliederversammlung im „Carls“ in Eckernförde vor wenigen Tagen einen teilweise neuen Vorstand gewählt. Wegen der Corona-Krise fand die Versammlung für die Jahre 2020 und 2021 statt.

Ulrike Lafrenz wurde dabei für drei weitere Jahre in ihrem Amt als Vorsitzende bestätigt. Zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden wählte der Verein Festivalsprecher Michael van Bürk, der in dieser Funktion den bisherigen Stellvertreter Martin Krohn ablöst. Dieser wechselte in die Riege der Beisitzer.

Angelika Rau scheidet nach 15 Jahren aus

Dietmar Ulbrich wird als Kassenwart weiterhin die Finanzen des Festivals steuern. Als Schriftführer neu im Vorstand ist der Eckernförder Peter Beushausen, der Irene Ulrich ablöst. Ulrich wechselt ebenfalls in den Beisitz des Vereins. In dieser Funktion bestätigt wurden Dagmar Behn, Heidi Bröcker, Heidi Packschies und Dagmar Weinberger.

Green Screen zeigt im September 100 Filme Green Screen zeigt vom 4. bis 12. September in Eckernförde hundert aktuelle Naturfilme und bietet ein umfangreiches Rahmenprogramm. Danach tourt das Festival bis zum 19. September mit herausragenden Filmen durch 20 Kinos in Schleswig-Holstein und Dänemark. Alle Informationen zu den Filmen, zum Sonderprogramm und zur Kartenbestellung im Internet: www.greenscreen-festival.de

Zudem ist Angelika Rau, die als Gründungsmitglied von Green Screen die naturpädagogische Arbeit für Kinder und Jugendliche geleitet hat, nach 15 Jahren engagierter Mitarbeit auf eigenen Wunsch ausgeschieden.

Die Versammlung genehmigte zudem ohne Gegenstimmen den Haushalt für 2021. Kassenwart Dietmar Ulbrich erläuterte eine solide finanzielle Situation, „die eine Fortführung des erfolgreichen Festivals sicherstellt“, so Green Screen-Sprecher Michael van Bürk.