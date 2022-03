Eckernförde

Das neue Parkkonzept der Stadt Eckernförde mit mehr gebührenpflichtigen Parkplätzen und der Umwandlung von Innenstadt-Stellflächen in Anwohnerparkplätze hat viel Kritik hervorgerufen. Besonders Gewerbetreibende und Gesundheitspraxen meldeten sich zu Wort. Eine Befragung der Betroffenen sollte jetzt klären, wie groß der Bedarf wirklich ist.

Nach Einführung des neuen Parkkonzepts im vergangenen Jahr hatte die Politik zugesagt, die Auswirkungen in diesem Monat zu überprüfen. Ein Baustein ist dabei der Antrag von CDU, Grünen und FDP, der im Finanzausschuss mehrheitlich angenommen wurde, den Großparkplatz Grüner Weg (500 Stellplätze) wieder komplett gebührenfrei zu machen. Auf der anderen Seite soll der Parkplatz Bahnhof/Schulweg (280 Stellplätze) tagsüber komplett kostenpflichtig werden – bis auf rund 20 Pendler-Parkplätze.

85 Betriebe nahmen an der Umfrage teil

Zweiter Baustein der Evaluierung ist eine Umfrage, die das Stadtmarketing im Januar und Februar unter über 300 Betrieben in der Innenstadt gestartet hatte. 85 Unternehmen nahmen an der Befragung teil und gaben Auskunft über ihre aktuelle Parksituation und Lösungsvorschläge für die Zukunft. Ein Ergebnis der Aktion: 78 Betriebe erklärten, ja, wir brauchen dringend mehr Dauerparkplätze. Häufiger genannt wurden ein bis drei sowie sechs bis zehn Parkplätze.

Die Antworten machten nach Angaben von Stadtmarketingmanager Stefan Borgmann deutlich, dass die Dauerparkplätze weniger für die Kunden als für das eigene Personal (73 Prozent) benötigt würden. Der Mangel an gebührenfreien Parkplätzen sei mit Kosten und einem hohen Aufwand für die Mitarbeiter verbunden, hieße es. Nur 27 der 85 Umfrage-Betriebe verfügen über eigene Parkplätze, 20 davon haben bereits weitere Stellflächen hinzugemietet.

Erste Lösungen sind auf den Weg gebracht

Als Lösungsvorschläge wurden in den Antworten unter anderem ein Ausbau des „Grünen Wegs“, mehr kostenfreie Parkplätze und eine Verbesserung des Radwegenetzes genannt. Laut Borgmann sei mit dem geplanten Parkplatz „Gleis III“ (78 Stellplätze), der zum Herbst fertiggestellt werden soll, dem Antrag auf einen wieder komplett kostenfreien „Grünen Weg“ sowie der künftigen Radtrasse Pferdemarkt-Noorstraße schon einiges von der Politik auf den Weg gebracht.

Mit dem neuen Parkkonzept sind auch 85 Innenstadt-Parkplätze in Anwohnerparkplätze umgewandelt worden, um den Parksuchverkehr in der City zu reduzieren. Zehn davon wurden nach der Kritik von Gewerbetreibenden in Kurzzeit-Parkplätze umgewidmet. Wie diese Anwohner- und Kurzzeit-Parkplätze ausgelastet sind, sollten regelmäßige Zählungen der Stadtverwaltung zeigen.

Anwohnerparkplätze sind nicht voll ausgelastet

Demnach schwankt tagsüber die Belegung je nach Lage, wie Bürgermeister Jörg Sibbel erläutert. Während in der Kieler-Straße-Süd, der Langebrückstraße und der Frau-Klara-Straße die Auslastung mit 70 bis 80 Prozent vergleichsweise hoch ist, sind Bachstraße, Ottestraße, Hafengang und Schiffbrücke mit 43 bis 61 Prozent schwächer belegt. Die Durchschnittswert für die 85 Anwohnerparkplätze liegt bei 65 Prozent.

Ein ähnlich abgestuftes Bild zeigt sich bei den neuen zehn Kurzzeit-Parkplätzen. Hier ist vor allem die Langebrückstraße (79 Prozent) nachgefragt, während Kieler-Straße-Süd und Bahnhofstraße mit 47 bis 53 Prozent weniger stark frequentiert werden. Der Schnitt hier: knapp 60 Prozent. Sibbel weist darauf hin, dass es auch für Menschen mit Behinderung (und deren Begleitung) dreistündige Parkberechtigungen auf Anwohnerparkplätzen gibt.

Hierbei handelt es sich um die sogenannten blauen, gelben und orangefarbenen Parkausweise – je nach Abstufung der Mobilitäts-Beeinträchtigungen. Anträge dafür werden beim Landesamt für soziale Dienste gestellt. Mit der Bescheinigung stellt die Stadt die entsprechenden Parkausweise aus. Sie müssen mit der Parkscheibe ins Fahrzeug gelegt werden.

Schon bekannt sind die Handwerker-Bescheinigungen für das Parken in der Innenstadt. Diese Berechtigungen sind inzwischen auch auf Pflegedienste ausgeweitet und können im Rathaus beantragt werden.