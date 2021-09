Eckernförde

Die beiden Kirchengemeinden St. Nicolai und Borby wollen sich zusammentun. Beide Vorstände haben einstimmig beschlossen, Fusionsgespräche aufzunehmen. Dabei sollen auch die Mitglieder mitgenommen werden. Auf den Gemeindeversammlungen Mitte November wird ein Zusammenwachsen thematisiert und diskutiert.

Der Hintergrund ist vor allem finanzieller Natur. Die Kirche ist im Wandel. In den jüngsten zehn Jahren hat sie viele Mitglieder verloren. Die Kirchensteuereinnahmen sinken. Damit einher geht eine Reduzierung von Pfarrstellen. „Jetzt ist noch die Zeit, Weichen zu stellen“, sagen die Pastoren Dirk Homrighausen (St. Nicolai) und Ole Halley (Borby). Damit nicht später aus dem Agieren nur mehr ein Reagieren wird.

Das Gute bewahren, Doppelstrukturen abbauen

Schon in den vergangenen Jahren wurde eine Zusammenarbeit beider Kirchengemeinden erprobt. Vor allem in den zwei Jahren der Sanierung der Nicolaikirche gab es viel Austausch. Beide Kirchen liegen nur einen Steinwurf voneinander entfernt, haben aber eine individuelle Ausprägung. „Wir wollen das Gute mitnehmen und Doppelstrukturen abbauen“, sagt Homrighausen. Sein Kollege Halley ist überzeugt: „Gemeinsam können wir viel bewegen.“

Symbolischer Standort an der Holzbrücke: Die Pastoren Dirk Homrighausen (links) und Ole Halley plädieren dafür, die Fusion der Kirchengemeinden St. Nicolai und Borby zu wagen. Quelle: Christoph Rohde

Jede Gemeinde hat ihren Charakter. Borby ist stark in Familienarbeit samt Kinder- und Jugendarbeit mit Familienzentrum sowie kirchlicher Kindertagesstätte. St. Nicolai hat einen Schwerpunkt in Kirchenmusik und Kulturarbeit, die das Zentrum belebt. Doch es gibt auch Überschneidungen: beispielsweise im Konfirmandenunterricht, in der Seniorenarbeit, in der Verwaltung und nicht zuletzt bei den Gottesdiensten.

Gemeindemitglieder sollen mitgenommen werden

Die kommenden Fusionsgespräche sollen ausloten, wo effektivere Strukturen entstehen können. Kirchliche Mitarbeiter und die Gemeindemitglieder sollen eingebunden werden. „Es geht darum, kreative Lösungen zu finden“, sagt Homrighausen. Das könnten auch zusätzliche Einnahmen sein, etwa durch die Vermietung kirchlicher Immobilien. Entlassungen werde es keine geben, betonen beide Pastoren.

St. Nicolai und Borby im kurzen Überblick St. Nicolai: Die Zahl der Mitglieder in der Kirchengemeinde ist in den vergangenen zehn Jahren von 6700 auf 5438 Gläubige gesunken. Entsprechend fließen weniger Kirchensteuereinnahmen. Innerhalb von drei Jahren haben sich die Zuweisungen für St. Nicolai von 320 000 auf aktuell 180 000 Euro nahezu halbiert. Die Gemeinde, die derzeit von drei Pastoren betreut wird, erstreckt sich über die Altstadt in das südliche Eckernförde bis nach Altenhof und Goosefeld. Ihr Mittelpunkt ist die St.-Nicolai-Kirche mit ihren historischen Kunstschätzen und einer regen Kulturarbeit. Borby: In der Kirchengemeinde Borby sanken die Mitgliederzahlen seit 2011 von damals 6100 auf jetzt 4756 Gläubige. Auch hier haben sich die Kirchensteuereinnahmen deutlich reduziert. Die Kirchengemeinde Borby mit ihren drei Pastoren umfasst den gesamten Norden Eckernfördes und ist ein bedeutender integrierender Faktor für die etwa 10 000 Bewohner des Stadtteils. Ein Schwerpunkt ist die evangelische Kindertagesstätte. Über 150 Ehrenamtliche gestalten das abwechslungsreiche Gemeindeleben rund um die Borbyer Feldsteinkirche mit.

Wann die Fusionsgespräche enden und mit welchem Ergebnis, ist offen. „Wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen“, sagt Halley. Dazu gehört eine Prämisse, die Homrighausen so formuliert: „Eine Lösung ist erst dann eine Lösung, wenn sie für beide Gemeinden eine ist. Sonst gibt es noch Gesprächsbedarf.“ Dabei erleichtert den Prozess, dass die Pastoren gut miteinander können.

Nur drei statt sechs Pastoren in den nächsten Jahren

Derzeit gibt es insgesamt sechs Seelsorger in beiden Kirchengemeinden. Bis 2030 wird die Zahl auf nur noch drei Pfarrstellen sinken. Kommendes Jahr gehen die Pastoren Ullrich Schiller (St. Nicolai) und Rainer Kluß (Borby) in den Ruhestand. „Dann müssen wir die pastorale Versorgung neu regeln“, sagt Halley. So sei jetzt der richtige Zeitpunkt, Fusionsgespräche aufzunehmen.

Es werde schmerzen, sich von gewohnten Strukturen zu verabschieden. „Wir sehen aber viele, viele Vorteile“, betont der Pastor. Es gehe darum, beide Gemeinden fit für den kirchlichen und gesellschaftlichen Wandel zu machen, ergänzt Homrighausen. Die Mitglieder sollen auf diesem Weg ins Boot geholt werden. Am Mittwoch, 17. November, sind parallele Gemeindeversammlungen in St. Nicolai und Borby geplant, die um 19 Uhr in den jeweiligen Kirchen beginnen. Dort wird auch ein Forum für Ideen, Anregungen und Kritik sein. Weitere Schritte für ein „transparentes Vorgehen“ sind geplant.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Beispiel für übergemeindliche Zusammenarbeit ist der kommende Erntedankgottesdienst am Sonntag, 3. Oktober. Er soll gemeinsam im Kurpark gefeiert werden – wenn das Wetter mitspielt. Bei Dauerregen geht es in die St.-Nicolai-Kirche.