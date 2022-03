Eckernförde

Die Aktion Eckernförder Adventskalender von Lions Club Eckernförde und Stadtmarketing ist auch in ihrem 13. Jahr ein Erfolg. 3300 Kalender-Exemplare wurden verkauft. Den Erlös von 18 500 Euro überreichten die Initiatoren jetzt an fünf Eckernförder Sportvereine, das Familienzentrum Eckernförde und die Tafel.

Das Geld können die bedachten Vereine und Institutionen gut gebrauchen. Genutzt wird es vor allem für die Kinder- und Jugendarbeit sowie Familienangebote. Der Fußballverein VfR Eckernförde beispielsweise will damit Tore für Klein-Mannschaftsspiele anschaffen und angesichts der hohen Spritpreise Fahrgeldzuschüsse ermöglichen.

Geld für Kinder- und Jugendarbeit

Der Eckernförder MTV fördert mit der Spende ebenfalls die Kinder- und Jugendarbeit. Etwa im Basketball-Training, für das ein junger, aus Afghanistan stammender Übungsleiter gewonnen werden konnte, sowie die Anschaffung von Sportanzügen. Nach Angaben des Vorsitzenden Andreas Kaiser überlegt der EMTV derzeit auch ein kostenfreies Sportangebot für Ukraine-Flüchtlinge. Dem „Willkommen in Eckernförde“-Bündnis ist der Verein bereits beigetreten.

Auch das Familienzentrum Eckernförde ist in der Migranten-Arbeit aktiv. „Mit Flüchtlingen aus der Ukraine kommen neue Aufgaben auf uns zu“, sagt Pastor Rainer Kluß. Unterstützt werden vor allem Familien mit Kindern. Der ESV, der IF Eckernförde, der Tennisclub Blau-Gelb und die Eckernförder Tafel sind weitere Empfänger von Spenden aus dem Kalender-Erlös.

Die Spendenaktion wird fortgesetzt

Die Weihnachtsaktion hatte im 13. Jahr der Lions Club Eckernförde zusammen mit dem Eckernförder Stadtmarketing organisiert. „Uns ist es wichtig, soziale Komponenten wie Teamfähigkeit zu fördern“, betont Eckhard Voß vom Serviceclub. „Deshalb ist uns vor allem die Jugendarbeit eine Herzensangelegenheit.“

Mit 3250 verkauften Exemplaren von einer 3500er-Auflage war der Benefiz-Kalender laut Bastian Meyer wiederholt ein Erfolg. „Und das in der Corona-Zeit. Mit dem Ergebnis können wir zufrieden sein“, so der Stadtmarketing-Mitarbeiter. Auch die Käufer hatten gut davon: 85 Betriebe aus der Region hatten 329 Preise im Gesamtwert von über 11 000 Euro gestiftet – ein Rekord. Jeder zehnte Kalender gewann. Dieses Jahr soll die Benefiz-Aktion, die im Laufe ihres Bestehens 170 000 Euro an Spenden erbrachte, erneut an den Start gehen.