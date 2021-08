Eckernförde

Rund 100 ausgesuchte Naturfilme sind der Kern von Green Screen – doch lange nicht alles. Die große Filmschau, die vom 4. bis 12. September in Eckernförde läuft, wartet auch mit einem vielfältigen Rahmenprogramm vom Strandkino bis zur Outdoor-Fotoausstellung auf. Was die Besucher erwartet, stellen jetzt die Festivalveranstalter vor.

Drei Galas, angefangen mit der Eröffnung und endend mit der Preisverleihung, rahmen das Naturfilmfest ein. Doch aufgrund der durch Corona begrenzten Platzzahl bleiben sie nicht öffentlich. Ein Trostpflaster: Die Preisverleihung kann online verfolgt werden. Und der Eröffnungsfilm „Wild Horses“ sowie die Weltpremiere „Tagebuch einer Biene“ finden sich im normalen Publikumsprogramm wieder.

Ein Meeresfilm im Strandkino

Green Screen geht auch wieder nach draußen. Am Freitag, 10. September, entfaltet sich die Leinwand Höhe Stadthalle zum Strandkino. Hier wird ab 20.30 Uhr anlässlich der UN-Ozean-Dekade ein Meeresfilm gezeigt, begleitet von einem Vortrag der Deutschen Meeresstiftung. Außerdem zu sehen: Philipp Hoys Kurzfilm „Geheimnis der Miesmuschelbank“ und Christina Karliczeks „Haie eiskalt“.

Das Festival denkt ebenfalls an die Kinder. Zum „Kids Day“ am Sonntag, 5. September, werden vier Naturfilme speziell für die Kleinen ab sechs Jahre gezeigt. Dazu gesellen sich um 10 Uhr das „Kleine Kino im Grünen“ im Umwelt-Info-Zentrum zum Thema Insekten und um 12 Uhr eine Multivisions-Show, die das junge Publikum in die Tiefen der Ozeane entführt, begleitet von einem Forschungstaucher.

Diskussion über Umwelt und Ernährung

Thematisch intensiv wird es am Dienstag, 7. September, bei den Eckernförder Gesprächen um 19 Uhr in der Stadthalle. Neben Umweltminister Jan Philipp Albrecht diskutieren Vertreter der konventionellen und der Bio-Landwirtschaft und des Instituts für Weltwirtschaft gemeinsam mit Festivalleiter Dirk Steffens über „Umwelt, Ernährung – wie wollen wir leben?“. Kostenlose Karten können online bestellt werden.

Auch die Fachwelt blickt auf Green Screen. Mehr als 120 Filmemacher haben sich trotz der Corona-Einschränkungen bereits angemeldet. „Das ist eine große Überraschung“, freut sich Festival-Geschäftsführer Markus Behrens. Für die Fachbesucher gibt es Workshops wie „die Anatomie einer Produktion“ und Treffen wie die zwischen Jungfilmern und Profis. Zudem laden sechs Filme aus dem Festival-Programm zu einem tiefer gehenden Gespräch zwischen Zuschauern und Filmschaffenden über die Entstehung der Natur-Dokumentationen ein.

Freiluft-Naturfotoausstellung zum Festival

Nicht das bewegte, sondern das stille Bild steht im Fokus einer Open-Air-Ausstellung vom 4. bis 19. September an der Strandpromenade. Zu sehen sind 45 großformatige Naturfotos, ein Best-Of des Wettbewerbs Europäischer Naturfotograf des Jahres. Die Präsentation, zu der es täglich um 15.15 Uhr kleine Führungen gibt, wird in Zusammenarbeit mit dem Eckernförder Museum gezeigt.

Trotz aller Bemühungen muss Green Screen nach wie vor mit den Corona-Einschränkungen leben. Besuchten in normalen Jahren über 20 000 Besucher das Festival, waren es vergangenes Jahr 6000. „Das ist für uns die Messlatte, die wir überspringen wollen“, sagt Pressesprecher Michael van Bürk. Um auf die wechselnden Hygieneregeln reagieren zu können, stellt sich das Festival sowohl auf ein kleines, mittlere als auch großes Filmfest ein.

Ziel ist ein „sicheres Festival“

Liegt die Inzidenz zum Green-Screen-Termin in Schleswig-Holstein über 35 werden für die Besucher die drei G gelten (geimpft, getestet, genesen). „Unser Ziel ist ein sicheres Festival wie im vergangenen Jahr“, so van Bürk. Ab 13. September tourt Green Screen dann eine Woche durch 19 Kinos in Schleswig-Holstein und Dänemark.

Unter www.greenscreen-festival.de sind Buchungen für Eckernförde möglich. Für die Kino-Tour gibt es Karten bei den jeweiligen Kinos.