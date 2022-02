Eckernförde

Lange hatten die Verantwortlichen des Eckernförder Naturfilmfestivals aufgrund der Corona-Lage gezögert. Doch jetzt läuft sie doch: die Green-Screen-Winterfilmreihe. An den Freitagen vom 4. März bis 8. April sind insgesamt sechs ausgesuchte Filme aus dem vergangenen Festivaljahr zu sehen – ein Teil davon preisgekrönt.

Zwar ist die Winterfilmreihe im Vergleich zu normalen Jahren etwas verkürzt. „Aber immerhin, es wird eine geben“, sagt Dagmar Weinberger vom Green-Screen-Team, die das Programm zusammengestellt hat. In den letzten Zügen des Winters stimmt das Naturfilmfestival damit ein auf die wundervolle, aber auch gefährdete Welt der Tiere und Pflanzen auf unserem Planeten und vor unserer Haustür.

Nordfriesische Inseln und Naturgewalten

Den Auftakt macht am Freitag, 4. März, ein Stück schleswig-holsteinische Heimat. Die Dokumentation über die nordfriesischen Inseln zeigt die Bedrohung dieser einmaligen Nordsee-Landschaft durch Stürme und Meeresspiegelanstieg in Folge des Klimawandels. Der Terra X-Film zu komplexen Wetterphänomenen schließt daran thematisch nahtlos an und offenbart die Abhängigkeit der Tiere von den wiederkehrenden Mustern des Wetters.

Der Vogelwelt widmen sich gleich zwei Streifen der Winterfilmreihe. Das Europareservat „Rieselfelder Münster“ ist ein Vogelparadies und hat sich von einer einstigen Abwasserklärfläche zu einem Drehkreuz des Vogelzugs entwickelt. Die Schattenseite des menschlichen Handelns zeigt der Film „Stilles Land“. Er handelt vom dramatischen Rückgang der heimischen Feld- und Wiesenvögel, aber auch vom Zustand der Landwirtschaft in der Klemme zwischen Preisdruck und Umweltschutz.

Das Programm der Winterfilmreihe 4. März: Die Nordfriesischen Inseln – Im Griff der Naturgewalten

11. März: Terra X: Ein perfekter Planet – Wetter

18. März: Drehkreuz Rieselfelder – Vogelparadies im Herzen Europas

25. März: Ocean Super Predators (“Bester Meeresfilm“)

1. April: Stilles Land – Vom Verschwinden der Vögel (“Heinz-Sielmann-Filmpreis“)

8. April: Der kleine Held vom Hamsterfeld

Den Green-Screen-Preis „Bester Meeresfilm“ erhielt vergangenes Jahr die Dokumentation „Ocean Super Predators“. Sie stellt die Jagd unter Wasser dar, die Strategien und ausgeklügelten Methoden, mit denen die großen Meeressäuger dabei vorgehen. Vom Großen ins Kleine fällt der filmische Blick auf den selten gewordenen Feldhamster. Der „Kleine Held vom Hamsterfeld“ hatte schon während des Festivals 2021 vor allem die Herzen der jungen Zuschauer erobert.

Alle Filme der Winterfilmreihe beginnen freitags um 18.30 Uhr im Kommunalen Kino im Eckernförder „Haus“. Der Eintritt ist frei, Spenden für das Festival sind willkommen. Es gelten die jeweils aktuellen Corona-Regeln.