Eckernförde

Auch kleine Aktionen können die Herzen bewegen und viel Gutes bewirken. Die Klasse 6c der Jungmannschule engagiert sich in der Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge. Zwei Fahrräder wurden schon organisiert. Und viel Geld kommt durch das Knüpfen von Schlüsselanhängern in Blau-Gelb zusammen. Dabei treffen die Schüler überall auf offene Türen.

Der Segelclub in Eckernförde: Der elfjährige Tadeo Thomas, den alle nur Taddi nennen, ist hier in der Regattagruppe der Opti-Abteilung aktiv. Doch an diesem Tag hat er anderes im Sinn, als bei kühlem Wetter zu segeln. Taddi hat eine Tüte mit 40 Schlüsselbändern dabei, die selbst geknüpft wurden. Viele von ihm persönlich, aber auch die Klassenkameraden werkeln fleißig mit.

Im Segelclub Eckernförde weht die Ukraine-Flagge

Dazu hat die 6c einen Flyer entworfen: „Schlüsselband für den Frieden“, steht darauf. Darunter ist eine weiße Taube abgebildet, die einen blau-gelben Anhänger im Schnabel trägt. Kaum hat Taddi die ersten Schlüsselbänder ausgepackt, finden sich Kunden ein. Gleich vier Stück erwirbt Michael Buechler. „Die bekommen meine Mitarbeiterinnen“, sagt er. Der Eckernförder Zahnarzt findet die Idee der Schüler toll. Etwas Praktisches – verbunden mit Hoffnung auf Frieden.

Auch der SCE-Vorsitzende Werner Trapp greift bei den maritim geknüpften Schlüsselbändern zu. Auf dem Gelände des Segelclubs weht seit Kriegsbeginn die ukrainische Flagge. Bis wieder Frieden eingekehrt ist. „Wir hatten gehofft, dass sie nur ein paar Tage wehen muss“, so Trapp. Doch noch flattert das blau-gelbe Tuch im Wind. Blau und Gelb – das sind auch die Farben Eckernfördes.

Schon über 100 Schlüsselbänder sind verkauft

Am Ende des Vormittags packt Taddi eine leere Tüte zusammen. Alle Schlüsselbänder sind verkauft. Doch ein Ende der Aktion ist noch nicht abzusehen. Das Ziel der Klasse 6c: 50 Kindern und Müttern, die aus der Ukraine geflüchtet sind, soll im Sommer ein Erholungsaufenthalt ermöglicht werden. Dafür wird das Geld gesammelt. Allein Taddi hat schon über 100 Schlüsselbänder für fünf Euro das Stück verkauft. Manche geben mit einem „Passt so!“ freiwillig mehr.

Ebby Voland (8) freut sich, mit einem Fahrrad einem Flüchtlingskind helfen zu können. Quelle: privat

Unterstützung für die 6c der Eckernförder Jungmannschule und ihre aus der Ukraine stammende Klassenlehrerin Kateryna Kharytych kommt von vielen Seiten. Yachtsport Eckernförde und die Tau-Manufaktur Festmacherei spendeten jeweils 100 Meter blaue und gelbe Leinen, damit den eifrigen Schülern das Material für das Fertigen der Schlüsselanhänger nicht ausgeht.

Auch die Eckernförder Touristik klinkte sich in die wohltätige Aktion ein und erwarb 35 Anhänger für den Verkauf im Urlauber-Shop. Ebenso unterstützt Udet Schwab vom Catering im Golfclub Altenhof das Engagement der Schüler. Und die kümmern sich nicht nur um ihr Knüpf-Projekt. Als kurzfristig dringend zwei Fahrräder für ein Kind und einen Jugendlichen aus der Ukraine benötigt wurden, kamen über einen Internet-Aufruf nicht nur die Räder zusammen, sondern auch noch ein cooler Roller dazu.

Die 6c freute sich dabei über die Hilfe von Ebby Voland (8) und Tanja Miranda von Fördekeks-SUP. „Die Klasse ist der Hammer“, so Miranda, die das Fahrrad samt Roller direkt bei der Familie Thomas für die Weitergabe vorbeibrachte. Auch Ebby freute sich, etwas Gutes tun zu können, als ihr Rad abgeholt wurde. Unterdessen läuft die Aktion Friedens-Schlüsselbänder weiter. Taddi und Freunde verkaufen sie am Sonnabend, 19. März, ab 11 Uhr auf dem SCE-Parkplatz in Eckernförde und am frühen Nachmittag bei einem Benefiz-Turnier der „Wilden Darter“ der TuS Eckernförde.