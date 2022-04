Eckernförde

Der Eckernförder Tadeo Thomas hat neben Max Wieting aus Reinbek den Regionalentscheid des landesweiten Wettbewerbs „Schölers leest Platt“ gewonnen. Beide dürfen jetzt am 8. Juni zusammen mit anderen Regional-Siegern aus Schleswig-Holstein am Landesfinale in Neumünster teilnehmen.

Zum Regionalentscheid in Kiel waren insgesamt neun Kinder aus den Altersgruppen 3./4. Klasse und 5. bis 7. Klasse angetreten, um sich der Fachjury zu stellen. Bewertet wurden Lesefertigkeit, Aussprache und Ausdruck. Aus dem Altkreis Eckernförde holte sich ebenfalls Setayesh Tajik aus Altenholz einen der vorderen Plätze.

Landesweit beteiligten sich 251 Schulen

„Bei Schölers leest Platt“ treten Kinder und Jugendliche mit vorbereiteten Texten vor Publikum auf. „Als kleine Sprache braucht Plattdeutsch viele Freunde. Wir merken das – hier entstehen diese Freundschaften“, sagte Jan Graf vom Schleswig-Holsteinischen Heimatbund (SHHB). Landesweit haben sich 251 Schulen an dem Lesewettbewerb beteiligt. Die Bandbreite der Geschichten reichte vom Beziehungsdrama über Science-Fiction bis zur lustigen Tierstory.

„Schölers leest Platt“ findet alle zwei Jahre statt, um Kinder, Eltern und Schulen für die Regionalsprache Niederdeutsch zu begeistern und ein wichtiges Stück schleswig-holsteinischer Kultur und Identität zu vermitteln. Unterstützt wird der Lesewettbewerb des SHHB unter anderem von den Sparkassen, dem Büchereiverein, den Niederdeutschen Zentren und dem Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen.