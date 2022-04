Eckernförde

Wie kann man mehr Mädchen für Handwerksberufe begeistern? Brigitte Thies (54), Inhaberin von Klünder Heiztechnik, Bäder und Solaranlagen, möchte schon bei den Kleinsten damit anfangen, Rollenklischees abzubauen. Deshalb hat sie allen Kindergärten in Eckernförde eine Ausgabe des Buchs „Bella Baumädchen“ geschenkt.

In dem Kinderbuch der Influencerin Sandra Hunke baut die Protagonistin Bella ungeachtet aller Klischees und ohne männliche Unterstützung ihr eigenes Spielehaus. Sie hämmert, sägt und malert. Am Ende des Buchs finden die Kinder bei Regen Unterschlupf in Bellas Häuschen.

„Bella Baumädchen“ als Vorbild für Mädchen

Die Geschichte soll Mädchen motivieren, sich handwerklich auszuprobieren und ihre Träume zu verwirklichen. „Das Buch ist super. Es bringt die Botschaft mit auf den Weg, dass Mädchen alles können“, sagt Brigitte Thies. Auf das Buch ist sie aufmerksam geworden, weil sie Sandra Hunke in den sozialen Medien folgte.

Sandra Hunke ist Model, arbeitet als Anlagenmechanikerin und zeigt als Influencerin in den sozialen Medien, dass auch Frauen handwerklich begabt sein können. „Ich finde ihre Vielschichtigkeit so toll“, sagt Brigitte Thies.

Wenige Frauen im Handwerk in Schleswig-Holstein

Brigitte Thies ist schon seit rund 37 Jahren in der Heizungsbranche tätig. Sie begann als Bürokauffrau bei einer Heizungsbaufirma und ist seit 2010 Inhaberin von Klünder Heiztechnik. In dieser Zeit wurde sie selbst schon oft mit Rollenklischees konfrontiert: Die Kundschaft erwarten oft einen Mann als Chef, in ihrer Innung ist sie die einzige Frau an der Spitze eines Betriebs. „Heute noch sind Frauen in der Branche sehr exotisch“, sagt sie.

Dass wenige junge Frauen einen Handwerksberuf anstreben, zeigen auch Zahlen des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. In Schleswig-Holstein waren im Jahr 2020 von 16 100 Lehrlingen im Handwerk nur 2700 Frauen.

Kreishandwerksmeisterin Bünning: „Es muss was passieren“

„Da muss etwas passieren“, meint auch Nicole Bünning, Kreishandwerksmeisterin der Kreishandwerkerschaft Rendsburg-Eckernförde. Zwar entscheiden sich schon mehr Frauen als früher für Handwerksberufe. Aber es gebe noch „Luft nach oben“, gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels. Besonders für die Energiewende werde gutes und motiviertes Personal benötigt.

Brigitte Thies macht ihr Beruf viel Spaß. Sie zeichnet Bäder, koordiniert Handwerker und hat mit vielen Menschen zu tun. Deshalb sie möchte auch andere Frauen für eine Karriere im Handwerk begeistern. Bei ihrer Tochter scheint das schon gelungen: Sie lässt sich zur Anlagenmechanikerin ausbilden.

Das Ziel: Mädchen schon früh ans Handwerk heranführen

Warum entscheiden sich trotzdem so wenige Mädchen für eine Ausbildung im Handwerk? „Das ist so weit weg in der Gedankenwelt, weil sie nicht daran herangeführt werden“, sagt Nicole Bünning von der Kreishandwerkerschaft. Der Wegfall vieler Praktika während der Pandemie habe das Problem der fehlenden Berufsorientierung verstärkt.

Das Handwerk müsse sich mehr zeigen und auch in Schulen solle mehr Berufsorientierung stattfinden, die auch Mädchen an verschiedenste Berufe heranführt. „Die Lösung ist nicht ein großer Wurf, sondern viele kleine Puzzleteile“, meint Bünning.

Die Buchaktion von Brigitte Thiel findet Bünning toll: „Wir müssen schon im Kindergarten anfangen, um überhaupt die Idee zu wecken.“ Niedrigschwellige Angebote seien besonders wichtig, um Klischees abzubauen oder diese gar nicht entstehen zu lassen. Bella Baumädchens Geschichte will jedenfalls zeigen: Auch Mädchen können alles.