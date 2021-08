Melsdorf/Flintbek

Im Frühjahr wurden viele Teststationen gegründet, um der Corona-Pandemie Herr zu werden. Inzwischen schließen allerdings die meisten in den ländlichen Gemeinden schon wieder.

So auch in Flintbek: Dort wurde seit Ende März in der Eiderhalle getestet. Rund 50 Freiwillige – der Großteil kam aus den Reihen der Feuerwehr – engagierte sich als Testpersonal. Doch am 18. Juli endete der Betrieb der Teststation bereits – auch weil sich die Verwaltungsauflagen ab August massiv erhöht haben.

Zu hohe Auflagen, zu hohe Kosten

Ein Beispiel: Bis Juli konnten alle Unterlagen analog aufbewahrt, künftig wird eine Digitalisierung erforderlich. Auch die Kosten stiegen und vor allem: „Aufgrund der erhöhten Impfzahlen verringert sich der Wunsch nach Testung“, erklärt Verwaltungschef Olaf Plambeck. Die Flintbeker Teststation war an drei Tagen in der Woche geöffnet.

Auch die Teststation in Rumohr, sie wurde am 13. April in der Alten Schule von Rumohr eröffnet, hat zeitgleich mit Flintbek ihre Tore geschlossen – aus ähnlichen Gründen. Gemeinsam mit Flintbek wurden mehr als 6000 Tests vorgenommen, das Beschaffen der Verbrauchsmaterialien war in Zusammenarbeit erfolgt.

Bordesholm hat noch Teststationen

In der Gemeinde Melsdorf wurden die Testungen ebenfalls abgesagt. „Leider müssen wir mitteilen, dass die Corona-Testungen im Bürgerhaus Melsdorf wegen Kapazitätsauslastung der Apotheke nicht fortgesetzt werden können“, teilte Bürgermeisterin Anke Szodruch Mitte Juli auf der Homepage der Gemeinde mit. Die Teststation im Haus der Klosterkirchengemeinde in Bordesholm wurde am 1. August geschlossen.

Bordesholm verfügt nun noch über zwei Teststationen, im SAM Sportpark sowie in der Klaus-Groth-Apotheke. Testmöglichkeiten gibt es zudem in der Flintbeker Eider-Apotheke oder im mobilen Testzentrum bei Famila in Meimersdorf.