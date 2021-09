Fockbek

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte die Terrassentür eines Hauses in Fockbek aufgehebelt. Die Tat geschah nach Angaben der Polizei zwischen Montagabend, den 27. September, um 18 Uhr und Dienstagfrüh um 5 Uhr. Betroffen ist ein Einfamilienhaus im Klinter Weg an der Grenze zwischen Fockbek und Rendsburg.

„Entwendet wurde unter anderem Schmuck“, sagt Polizeisprecher Sönke Petersen. Dazu durchsuchten der oder die Täter das ganze Haus.

Einbruch in Fockbek: Täter entwenden Schmuck

Nun suchen die Beamten Zeugen, die in dem genannten Zeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge im Klinter Weg in Fockbek oder auch im weiteren Verlauf der Straße auf Rendsburger Gebiet beobachtet haben.

Zeugen sind aufgerufen, sich bei der Polizei in Rendsburg unter Telefon 04331/2080 zu melden.