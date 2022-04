Tüttendorf/Felm

Gute Laune zu Ostern bei den Bürgermeistern von Felm und Tüttendorf, Thomas Thee und Friedrich Suhr (beide CDU): Obwohl ihre Gemeinden klein sind und nicht im Geld schwimmen, können sie jetzt ein Millionenprojekt für sicheres Radfahren stemmen: die lange ersehnte Sanierung des extrem holperigen und viel zu schmalen Radwegs von Wulfshagen über Blickstedt bis zur Abzweigung Rathmannsdorf/Levensau.

„Wir haben schriftlich grünes Licht für den vorzeitigen Maßnahmebeginn bekommen“, bestätigt Thee. Das längere Stück der Trasse, die Radfahrer meist meiden und stattdessen auf der Fahrbahn fahren, gehört zu Tüttendorf und führt durch den Ortsteil Blickstedt. Es handelt sich um 2,2 Kilometer der insgesamt drei Kilometer langen Strecke. Ein Kilometer, etwa ab Industriebahn-Übergang bei Blickstedt in Richtung Süden, liegt auf Felmer Gebiet.

Tüttendorf und Felm erhalten 80 Prozent Zuschuss für Radweg

Knapp eine Million Euro, genau 960 700 Euro, sind veranschlagt. „Die Sanierung dürfte am Ende sogar noch etwas teuerer werden“, schätzt Suhr. „Die Kostensteigerung infolge der Energiepreise nicht berücksichtigt.“ Leisten können sich die beiden Gemeinden im Amt Dänischer Wohld das nur, weil sie 80 Prozent öffentliche Förderung aus einem Programm des Bundes erhalten. „Das freut uns ungemein“, bestätigen Thee und Suhr.

Was aus den Gemeindehaushalten dafür abgezweigt werden muss, ist trotzdem nicht wenig. Tüttendorf wird wohl über 240 000 Euro hinblättern, Felm 111 000 Euro – Geld, das Thee, Suhr und den Gemeindevertretungen die Sache wert ist. Und dies, obwohl man in Tüttendorf ursprünglich einmal dachte, mit 50 000 Euro auszukommen, räumt Thee ein.

Warum ist die Investition in die Fahrrad-Infrastruktur den Gemeinden so wichtig? Warum wird die Sache so teuer? Wieso wurden die Gemeinden lange alleingelassen mit der Aufgabe? Schließlich verläuft der Radweg parallel zur vierspurigen „neuen“ Bundesstraße 76 an der „alten B 76“. Und er ist für viele Radfahrerinnen und Radfahrer inklusive Schulkindern die einzig vernünftige und auch schnellste Verbindung von und nach Blickstedt, Tüttendorf, Gettorf, Altenholz, Kiel – gewissermaßen die Bundesstraße fürs Fahrrad.

Radweg von und nach Blickstedt wird 2,50 Meter breit

Friedrich Suhr dazu: „Der Bund hatte die alte Bundesstraße zu Gemeindestraße herabgestuft. Das betrifft auch Gettorf. Damit ist der Bund aus der Erhaltungspflicht heraus.“ Inzwischen ist der uralte, sehr raue Belag des Radwegs eine Buckelpiste mit Rissen und Erhebungen. Nach heutigem Standard ist er für einen einseitigen Radweg außerdem zu schmal. Folglich radeln die meisten auf der Fahrbahn, was im Berufsverkehr und aufgrund landwirtschaftlicher Maschinen nicht ungefährlich ist.

Knackpunkt: Wird solch eine Piste saniert und Gemeinden beantragen Zuschüsse, muss sie auch auf die heutige Normbreite von 2,50 Metern gebracht werden. „So kommt die Kostensteigerung zustande“, klärt Thee auf. Den nötigen Zuschuss dafür zu bekommen, sei nicht einfach gewesen. „Kreis und Land konnten Felm und Tüttendorf nicht helfen.“ Bis Ende 2023 muss die Maßnahme fertig sein. So sieht es das Förderprogramm vor.

Den offiziellen Förderbescheid halten die Bürgermeister zwar noch nicht in Händen. Aber sie haben die schriftliche Erlaubnis, die Ausschreibung schon auf den Weg zu bringen. Das Amt Dänischer Wohld bereitet sie vor. Mit Baubeginn rechne man im ersten Quartal 2023, „sodass der neue Radweg hoffentlich ab Sommer 2023 viele Radtouristen erfreut und weitere Menschen zum umweltfreundlichen Pendeln und Einkaufen per Fahrrad animiert“, so die Hoffnung der Bürgermeister.

Straßensperrung bis Ende Mai im Wald bei Wulfshagen

Thee freut sich auch, dass die Gemeinde inzwischen die Sanierung der Gemeindestraße ab Gut Wulfshagen bis zur Kreuzung Alte Dorfstraße angepackt hat. Dort ist zwar kein Platz für einen Radweg. Aber dank neuer Decke ohne Schlaglöcher und sanierter Böschungen kommen Radler künftig auch dort gut voran. Diese Trasse setzt die Ausflugsroute über Blickstedt, die Radwanderführer empfehlen, in Richtung Tüttendorf fort. Bis Anfang Mai bleibt die Strecke wegen der Bauarbeiten noch voll gesperrt. Die Durchfahrt ab B 76 zum Gut mit Café ist möglich.

Die Straßenmaßnahme kostet knapp 400 000 Euro. Tüttendorf muss rund die Hälfte selbst bezahlen. Die andere Hälfte wird aus dem Landesprogramm ländlicher Raum gefördert, das sich aus Landes- und EU-Mitteln speist. 2020 hatte die Bahn zudem endlich ihr Versprechen wahr gemacht, den Bahnübergang im Wald, der zur Regionalstrecke Kiel-Eckernförde gehört, mit einer Schrankenanlage zu versehen.