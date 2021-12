Am liebsten würden viele Mübbrooker die stetig wachsende Insel zu Beginn der Dorfbucht wegbaggern. Denn immer mehr verlandet der Bereich im Norden vom Einfelder See – im ersten Quartal 2022 wird die Gemeinde mit den Naturschutzbehörden in Neumünster und Rendsburg eine Problemlösung beraten.