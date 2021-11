Rendsburg

Fast alles wird teurer, so auch das Parken in der Rendsburg: Grund dafür sind allerdings nicht die leeren Kassen in der Kreisstadt, sondern eine 2022 in Kraft tretende Umsatzsteuerpflicht der Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung. Eine ebenfalls angeregte weitere Erhöhung mit „Lenkungswirkung“ für den Verkehr wurde vom Bauausschuss vorerst jedoch verworfen, da in naher Zukunft eine Sanierung des Parkdecks Nienstadtstraße ansteht und damit zumindest temporär viele Stellplätze wegfallen könnten.

Rendsburg reicht Steuerpflicht auf Parkplätze weiter

„Der Bauausschuss hat beschlossen, die Steuer auf die Parkgebühren zu setzen“, sagt Fachbereichsleiter Frank Thomsen. Der Einfachheit halber werde jedoch nicht um 19, sondern um 20 Prozent erhöht. Laut Vorlage der Verwaltung kann sich die Stadt damit eine teure Umrüstung der Automaten auf die Ausgabe von Cent-Münzen sparen.

Unterdessen beabsichtigen Verwaltung und Politik mit der Erhöhung keine Mehreinnahmen. Die Stadt muss die Steuer selbst an das Finanzamt abführen, es handelt sich somit lediglich um einen Durchlaufposten. Anders sei der „Kostendeckungsgrad“ nicht zu halten. Nach Angaben von Thomsen halten sich Kosten und Einnahmen für die Bewirtschaftung des Parkraums in der Stadt derzeit in etwa die Waage.

Zur Galerie Die Gebühren für das Parken in Rendsburg steigen aller Voraussicht nach. Grund dafür ist, dass die Einnahmen der Stadt ab 2022 steuerpflichtig werden. Außerdem ist das Parkdeck in der Nienstadtstraße sanierungsbedürftig. Hier müssen sie im neuen Jahr mehr zahlen.

Diskussion um noch höhere Parkgebühren vertagt

„Die Diskussion über eine allgemeine Strukturveränderung wurde erst einmal zurückgestellt“, sagt der Fachbereichsleiter weiter. Die Linkspartei hatte etwa eine weitere Erhöhung ins Spiel gebracht, um alternative Verkehrsmittel wie ÖPNV und Fahrrad attraktiver zu machen. Grund dafür ist, dass das Parkdeck in der Nienstadtstraße mit seinen 329 Stellplätzen aller Voraussicht zeitnah mindestens saniert und dafür absehbar ganz oder teilweise gesperrt werden muss.

Wie im Sommer 2020 offenbar wurde, ist der Stahlbeton im Inneren der Konstruktion durch Streusalz angegriffen. „Das wird durch die Autos in das Parkhaus getragen“, sagt Thomsen. Folge ist eine sogenannte Carbonatisierung. Die Standfestigkeit des Gebäudes sei dadurch nicht gefährdet, dennoch mussten einzelne Parkplätze bereits gesperrt werden. Nach eigener Zählung sind es aktuell 39. Bis Ende des Jahres soll eine Untersuchung zeigen, ob und wie eine Sanierung des 1975 erbauten Gebäudes möglich ist.

Neue Preise ab 2022: Hier müssen Autofahrer mehr zahlen

Folgt die Ratsversammlung am 16. Dezember dem Vorschlag des Bauausschusses, gilt sie ab Anfang Januar 2022 für das Parkdeck Nienstadtstraße, die Tiefgarage unter dem Rathaus und aus Gründen der Gleichbehandlung auf den ebenfalls von der Stadt bewirtschafteten Parkplätzen an der Schleuskuhle und der Torstraße. Statt einen runden Euro kostet die Stunde Parken dort dann 1,20 Euro.