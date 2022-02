Gettorf

„Die Pumpen liefen die ganze Nacht“, sagt Wehrführer Frank-Andreas Greggersen über den Einsatz in der Kirchhoffallee. Bereits am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr war abzusehen, dass sich dort das Wasser in einem Regenrückhaltebecken bedrohlich angestaut hatte. Es folgte ein Dauereinsatz bis in die Morgenstunden.

Während sich die Zahl der Sturm-Einsätze wegen umgestürzter Bäume und lockeren Dachpfannen auf dem Dänischen Wohld mit rund 40 insgesamt in Grenzen hielt, „hat uns das Wasser echt zu schaffen gemacht“, so Greggersen. Zur Unterstützung für den Einsatz in Gettorf war bereits am Abend das Technische Hilfswerk (THW) aus Eckernförde mit leistungsstarken Pumpen angefordert worden. Doch wohin mit dem vielen Wasser, das nicht regulär über die Vorfluter ablaufen konnte?

Die beiden örtlichen Unternehmer „Prall Marxen“ und „Martin Lass“ sprangen mit Fahrern und Güllewagen ein. So konnte das Wasser in ein anderes Rückhaltebecken mit mehr Platz gefahren werden. Wehrführer Frank-Andreas Greggersen ist stolz auf die unbürokratische Zusammenarbeit aller Beteiligter mitten in der Sturm-Nacht. „Ob THW, Gemeinde, die Unternehmer oder das Team von der Tankstelle Meurer, die uns die ganze Nacht mit Kraftstoff versorgt hat - alle haben perfekt zusammengearbeitet“, bekräftigt der Wehrführer. „Das ist nicht selbstverständlich.“ Die Bilanz: „Mindestens drei Wohnhäuser haben wir schützen können“, sagt Wehrführer Greggersen.

Die Feuerwehr in Eckernförde bei einem Einsatz in der Schleswiger Straße. Dort war im Sturm ein Baum auf die Tiefgaragenzufahrt einer Wohnanlage gestürzt. Quelle: Christoph Rohde

Auch in Eckernförde war die Feuerwehr in der vergangenen Nacht gefragt. In Zusammenhang mit dem Orkan rückten die Einsatzkräfte bis zum Mittag insgesamt Sechszehnmal aus. Wehrführer Meint Behrmann sprach jedoch angesichts der Vorhersagen und der Kraft der Böen von „überraschend wenig Einsätzen“.

Meist ging es im Ostseebad um umgestürzte Bäume wie in der Schleswiger Straße, herabfallende Äste oder lockere Dachpfannen. In zwei Schichten zu je 30 Feuerwehrleuten hatte die Wehr in Eckernförde ihre Wache während der Nacht durchgehend besetzt. Und auch am Mittag waren noch einzelne Einsätze wegen am Morgen entdeckter Schäden an Dächern nötig.