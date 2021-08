In der Dorfmitte in Felde ist nichts los. Und dann verkommt der Platz, der eigentlich ein schmuckes Natursteinpflaster, Grünanlagen und einen schönen Brunnen hat, immer mehr. Das beklagt Einwohner Karl-Heinz Krohn. Der 70-Jährige will auch mit anpacken, um etwas zu ändern.