Büdelsdorf

Carl ist wieder los! Das gusseiserne Schweinchen ist das Maskottchen des Eisenkunstguss Museums in Büdelsdorf. Am Ostermontag (18. April, 14 Uhr) will es herausfinden, was es mit dem Osterfest auf sich hat.

Dabei wird Carl von der Jagdgöttin Diana und der gusseisernen Schmetterlingsbrosche Luise unterstützt. Kinder und ihre Eltern sind eingeladen, im Museum zu stöbern, um dem Geheimnis der Ostergeschichte auf die Spur zu kommen. Eine alte Ofenplatte könnte dabei weiterhelfen, aber die muss erst einmal entziffert werden.

Das Eisenkunstguss Museum (Ahlmannallee 5, Büdelsdorf) bittet um Anmeldung unter Tel. 04331/433 70 22 oder per E-Mail an service@landesmussen-sh.de. Eine Familienkarte für zwei Erwachsene und ihre Kinder von sieben bis 17 Jahren kostet elf Euro. Jüngere Kinder frei.