Es ist die etwas andere Kita: Als die Elterninitiative Schwedeneck am Monatsanfang in das neue Kindergarten-Gebäude umzog, räumten nicht Möbelpacker Mobiliar um, sondern Eltern. Denn hier ist viel Eigeninitiative gefragt. So war es schon zu Beginn, als Wilhelm und Helga Meier das Projekt anschoben.