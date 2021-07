Der Naturpark Westensee plant, den Waldlehrpfad in Emkendorf in die heutige Zeit zu versetzen. Auf den 1,5 Kilometern zwischen dem Waldparkplatz an der L255 und dem Falkenhof soll ein Klima-Waldlehrpfad mit Informationen zu Wald und Klimawandel sowie ein „Grünes Klassenzimmer“ entstehen.