Gelbe Quietsche-Enten sind in Eckernförde Männersache – jedenfalls vor dem Start zum großen Rennen im Hafenbecken. Wenn sie am Sonnabend, 4. September, nach minutenlangem zähen Kampf um vordere Plätze die Ziellinie unter der Holzbrücke passieren, sind die 2000 gelben Gummi-Tierchen allerdings längst jedermanns Liebling.

Auf der großen Badeente am Strand ein erster Blick auf Ostseewasser gewagt. Quelle: Cornelia D. Mueller

Alle fiebern dann während des Borbyer Kunst- und Kulturfests und der Aalregatta Eckernförde mit ihnen. Um 13 Uhr startet das fünfte Entenrennen des Round Table. 2020 musste der launige Wettbewerb wegen Corona ausfallen.

Die Männer vom wohltätigen runden Tisch der Serviceklubs organisieren das Rennen im Binnenhafen von Eckernförde, um Spenden für mehrere gute Zwecke im Ostseebad zu sammeln. Die Feuerwehr unterstützt mit Anschub aus dem Wasserschlauch.

Entenrennen Eckernförde bringt bis zu 10.000 Euro an Spenden

„Bis zu 10.000 Euro spielen die lütten Schwimmer ein“, weiß RT-Präsident Thorben Gosch. Und das geht so: Ab sofort gibt es Rennlizenzen für je fünf Euro bei der Touristik in Eckernförde, bei Famila, im Derpart Reisebüro in der St.-Nicolai-Straße und am RT-Stand. Der verkauft beim Innenstadtfest am Freitag, 13. August, auch Essen und Trinken für gute Zwecke.

100 Enten sind schon weg: Sie wurde 2020 vor der Absage des Rennens gekauft und sind noch gültig. Alle, die eine Lizenz erwerben, haben Gewinnchancen. Geschäftsleute spenden bis zu 300 Preise. Hauptgewinn ist eine vier mal vier Meter große Wasserspiellandschaft für den Garten – auch ein Paradies für gelbe Gummi-Entchen.