Auf der Kieler Förde und in der Eckernförder Bucht ist in den kommenden Tagen eine Luxusjacht zu sehen. Gebaut wurde die „Enzo“ bei Lürssen in Schacht-Audorf, Architekt ist das renommierte Team Nuvolari Lenard aus Italien. Was wir sonst noch über das Schiff wissen – ein Überblick.