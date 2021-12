Eckernförde

Mit neun Stationen fing in Eckernförde im April dieses Jahres alles an. Inzwischen sind zwölf Stationen im Ostseebad mit Rädern der Sprottenflotte bestückt. In der gesamten KielRegion sind es jetzt sogar 100. Anlass genug, in jeder der fünf teilnehmenden Städte des Bikesharing-Systems – und damit auch in Eckernförde – ein „goldenes“ Sprottenrad zu überreichen.

Böiger Wind mit Regenschauern signalisiert am Mittwoch nicht gerade Radelwetter. Doch die norddeutsche Sprottenflotte beeindruckt das nicht. „Es handelt sich um ein ganzjähriges System“, sagt Ulrike Schrabback, Geschäftsführerin der KielRegion GmbH. Dass im Winterhalbjahr der Betrieb weiterläuft, hängt auch damit zusammen, dass viele Firmen-Mitarbeiter die Leihräder für den Weg zur Arbeit nutzen.

Erwartungen in den ersten Monaten übertroffen

In Eckernförde hat sich beispielsweise die Förde Sparkasse mit einer Station eingeklinkt. Und die Eckernförde Touristik & Marketing GmbH plant für das kommende Jahr eine neue Station bei der Touristinformation am Stadthallen-Vorplatz. „Schon in den ersten Monaten hat die Nutzung der Sprottenräder die anfänglichen Erwartungen übertroffen“, sagt Touristikmanager Stefan Borgmann.

Wurden im Mai 1128 Räder ausgeliehen, so waren es im Juli bereits 1532 plus 226 E-Bike-Einsätze. Die Eckernförder Sprottenflotte mit 70 konventionellen Rädern wird inzwischen durch zehn E-Bikes mit eigenen Ladestationen (Langebrückstraße und Sehestedter/Ecke Rendsburger Straße) sowie ein E-Lastenrad verstärkt. Insgesamt wurden die Räder in diesem Jahr für über 11.000 Fahrten genutzt. In Spitzenzeiten war jedes der 80 Sprottenräder statistisch einmal am Tag unterwegs.

Das sind die beliebtesten Stationen in Eckernförde

Als beliebteste Stationen erwiesen sich der Bahnhof (2300 Ausleihen), die Langebrückstraße (2000), der Hafen (1250) und die Fischerkoppel (1175). Die E-Bikes waren dabei vor allem an Wochenenden und in den Ferien gefragt und wurden oft für längere Fahrten genommen. Ziel ist es, auch in Eckernförde das Stations-Netz noch zu erweitern. Dafür sind Kooperationen mit lokalen Unternehmens-Partner erwünscht. „Je enger das Netz, umso attraktiver das System“, sagt Schrabback.

Das Bikesharing-System unterstützt die Stadt Eckernförde mit 90.000 Euro im Jahr als Beitrag zur Mobilitätswende und als Ergänzung zum Öffentlichen Personennahverkehr. Gerade für kombinierte Verkehre mit Bus und Bahn werde das Sprottenrad gerne genutzt, sagt Martin Kliesow vom Mobilitätsmanagement der KielRegion. In der gesamten Region mit Kiel, Rendsburg, Eckernförde, Preetz und Plön summierten sich mittlerweile 2,5 Millionen geradelte Kilometer. Das entspricht einer CO2-Ersparnis von 110 Tonnen.

Die erste halbe Stunde jeder Fahrt ist frei

Als Anreiz für das Sprottenflotten-System ist die erste halbe Stunde jeder Fahrt mit einem konventionellen Rad kostenfrei. Das soll auch mindestens bis Ende 2022 so bleiben. Dann laufen die Fördermittel vom Bund aus, und es muss neu über die Kostenstruktur nachgedacht werden. „Wir sind aber ein Verfechter der freien ersten halben Stunde“, sagt Projektkoordinator Benno Hilwerling. Die E-Bikes und E-Lastenräder kosten für die ersten 30 Minuten zwei Euro. Für jede weitere halbe Stunde wird bei allen Radtypen ein Euro fällig.

Für die Zukunft will die KielRegion das Projekt Sprottenflotte weiter verstetigen und ausbauen. Hilwerling ist zufrieden, dass alle bestehenden Unternehmenskooperationen verlängert und teils sogar erweitert werden konnten. So trage das Angebot dazu bei, das Leben in der Region ein Stück nachhaltiger zu gestalten.